Juanse Laverde habla sin filtros de Yuli tras terminar con Alejandro: “Ella sí entendió”

Juanse Laverde, quien se convirtió en el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, reaccionó al conocer que Yuli terminó su relación con Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre su “jueguen solos” en su última conexión en La casa de los famosos?

El exparticipante compartió un video en sus redes sociales en el que habló sobre la ruptura de la pareja que se consolidó en medio de la convivencia de la casa más famosa.

En la grabación, mencionó que finalmente tenía acceso a su teléfono tras volver a la normalidad después de su eliminación, lo que le permitió ponerse al día con las noticias y reacciones del programa.

Juanse también se refirió a su icónica frase que lanzó en la última conexión desde la casa, tras su salida del programa, y aclaró que los participantes sí entendieron el contexto de lo que dijo.

Juanse Laverde se pronuncia sobre Yuli tras terminar con Alejandro: esto dijo del juego. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, durante esa gala en la que Carla y Marcelo le permitieron hablar por última vez con los participantes, Juanse lanzó esta frase de “jueguen solos” que causó revuelo y provocó incluso burlas por parte de los internautas, quienes aseguraban que no había dicho nada relevante.

Sin embargo, Juanse explicó que su intención sí tenía un sentido dentro del contexto de la convivencia en la casa.

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre Yuli al terminar con Alejandro en La casa de los famosos?

Al hablar específicamente de Yuli, Juanse expresó: “Se liberó”, acompañado de un aplauso. Aunque lo dijo entre humor y burla, su reacción generó comentarios en redes.

El video, que fue compartido en cuentas de entretenimiento, generó reacciones de los internautas, quienes criticaron al cantante y creador de contenido por sus comentarios sobre Alejandro y Yuli.

Como bien se conoce, Juanse Laverde y Alejandro no tuvieron buena convivencia en La casa de los famosos Colombia, protagonizando varias diferencias e incluso cruces de palabras.

Juanse Laverde también destacó que estos comentarios podrían funcionar como “semillitas” que dejarán futuras acciones dentro de la convivencia de La casa de los famosos.

Finalmente, el exparticipante agregó que apenas se estaba enterando de muchos detalles que habían sucedido mientras él estaba fuera de la casa.