Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Natalia París generó debate tras confesar el extraño olor que le atrae de los hombres: "quedo flechada"

La modelo y Dj Natalia París se sinceró en redes sociales y muchos se mostraron de acuerdo con sus palabras, otros no tanto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Natalia París en el Carnaval de Barranquilla.
Natalia París reveló el extraño olor que le gusta de los hombres. Foto | Joaquin Sarmiento.

Natalia París, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional, recientemente capturó la atención en redes sociales tras revelar el extraño gusto que siente hacia particular olor, especialmente si proviene de los hombres.

Artículos relacionados

¿Cuál es el extraño olor que le gusta a Natalia París de los hombres?

A través de sus redes sociales, la famosa modelo antioqueña sorprendió y esta vez no precisamente por su belleza y su talento, sino porque contó algo bastante inesperado que tiene que con cierta atracción que le generan los hombres.

Artículos relacionados

"Y algo muy personal de los olores, es que también me gusta la chuchita, cuando estoy muy enamorada y al otro día de una fiesta y tu novio tiene así como un olor a chuchita, pues ahí yo ya quedo flechada de amor", confesó la paisa.

Artículos relacionados

¿Por qué a Natalia París le gusta particular olor en los hombres?

Como era de esperarse, la revelación de la también Dj colombiana, tomó por sorpresa a los internautas y generó todo tipo de reacciones, pues les causó gracia el particular gusto de la mujer y algunos hasta se sintieron identificados con ella.

"También me gusta el olor a chuchita", "Ven a Alemania, hay muchos qué huelen a chuchita , jajajaja", "Ahora quien se los va a aguantar todos chuchentos", "No es olor a chucha , es una mezcla entre sudor y perfume que me encanta de mi hombre , el olor a macho es lo mejor", "No joda ,a mi también me gusta el olor a chucha, esa vaina linda oyó , en la costa lo máximo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

No obstante, hubo un número importante de personas que se mostraron en desacuerdo con la paisa, pues consideran que este comentario sobre pasa la delgada línea de la higiene, situación que para muchos no es negociable, ya que consideran fundamental que la persona que les atrae sea aseado y huela bien.

Y aunque definitivamente el tema genero debate entre los seguidores de Natalia, lo cierto es que cada persona es libre de poder disfrutar de lo que más le gusta, esto incluye este tipo de fijaciones personales como la que expuso la modelo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Última historia de Zalek Talento nacional

Sale a la luz el último video que dejó el cantante Zalek horas antes de fallecer

Se reveló un video de lo que hacía el cantante Zalek horas antes del accidente de tránsito que acabó con su vida.

Karina García en ¿Qué Hay Oa' Dañar? Karina García

Karina García reveló si tendría una relación abierta y su respuesta causó furor, esto dijo

Karina García nuevamente acaparó la atención en redes sociales al referirse a un tema que con frecuencia divide opiniones entre los internautas.

Paola Jara enterneció. Paola Jara

Paola Jara reveló que Emilia ya muestra señales de interés por la música; así fue el momento

Paola Jara conmovió al mostrar a su hija Emilia disfrutando del piano y dejando ver su posible afinidad musical.

Lo más superlike

¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál? Talento internacional

¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál?

Las redes sociales se visten de luto tras el fallecimiento de influenciadora quien se enfrentó a intervención para bajar de peso.

Paola Jara enternece a sus fans al mostrar el adorable look de su bebé Emilia Paola Jara

Paola Jara deja ver a su hija Emilia con un look que causó ternura en redes, ¿qué reveló?

Alejandro Estrada se enfrenta con Eidevin. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizan duro enfrentamiento por el detector de mentiras; esto pasó

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?