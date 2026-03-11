Natalia París generó debate tras confesar el extraño olor que le atrae de los hombres: "quedo flechada"

Natalia París, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional, recientemente capturó la atención en redes sociales tras revelar el extraño gusto que siente hacia particular olor, especialmente si proviene de los hombres.

¿Cuál es el extraño olor que le gusta a Natalia París de los hombres?

A través de sus redes sociales, la famosa modelo antioqueña sorprendió y esta vez no precisamente por su belleza y su talento, sino porque contó algo bastante inesperado que tiene que con cierta atracción que le generan los hombres.

"Y algo muy personal de los olores, es que también me gusta la chuchita, cuando estoy muy enamorada y al otro día de una fiesta y tu novio tiene así como un olor a chuchita, pues ahí yo ya quedo flechada de amor", confesó la paisa.

¿Por qué a Natalia París le gusta particular olor en los hombres?

Como era de esperarse, la revelación de la también Dj colombiana, tomó por sorpresa a los internautas y generó todo tipo de reacciones, pues les causó gracia el particular gusto de la mujer y algunos hasta se sintieron identificados con ella.

"También me gusta el olor a chuchita", "Ven a Alemania, hay muchos qué huelen a chuchita , jajajaja", "Ahora quien se los va a aguantar todos chuchentos", "No es olor a chucha , es una mezcla entre sudor y perfume que me encanta de mi hombre , el olor a macho es lo mejor", "No joda ,a mi también me gusta el olor a chucha, esa vaina linda oyó , en la costa lo máximo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

No obstante, hubo un número importante de personas que se mostraron en desacuerdo con la paisa, pues consideran que este comentario sobre pasa la delgada línea de la higiene, situación que para muchos no es negociable, ya que consideran fundamental que la persona que les atrae sea aseado y huela bien.

Y aunque definitivamente el tema genero debate entre los seguidores de Natalia, lo cierto es que cada persona es libre de poder disfrutar de lo que más le gusta, esto incluye este tipo de fijaciones personales como la que expuso la modelo.