Reconocido presentador de Noticias RCN renovó sus votos matrimoniales: así fue

En las últimas horas, un reconocido presentador de Noticias RCN, ha sido tendencia tras renovar sus votos matrimoniales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido presentador de Noticias RCN que renovó sus votos matrimoniales? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca del especial momento que vivió un presentador de Noticias RCN, quien renovó sus votos matrimoniales, generando gran conmoción por parte de sus seguidores tras los años que lleva de casado junto a su esposa.

Además, el especial momento, fue grabado por la hija del presentador, quien ha dividido múltiples opiniones tras el importante momento que vivieron sus padres al llevar varios años de matrimonio.

¿Quién fue el reconocido presentador de Noticias RCN que renovó sus votos matrimoniales?

El nombre de Felipe Arias se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido periodista y presentador de Noticias RCN, sino que también, por renovar sus votos matrimoniales junto a su esposa, Viviana Montenegro.

Felipe Arias renovó sus votos matrimoniales. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Sofía Arias, hija de Felipe y de su esposa, compartió recientemente a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 345 mil seguidores, un emotivo video, en el que mostró la renovación de votos matrimoniales de sus padres, expresando las siguientes palabras:

“Mis padres renovaron sus votos, celebrando 25 años de casados. Desde la mañana estuvimos arreglando el salón, empezaron a llegar las últimas cosas que teníamos que poner, mi madre quería algo sencillo. Luego, llegaron algunos de los invitados. Posteriormente, fue la misa, las palabras de sus padres y me sentí la persona más afortunada”, agregó Sofía.

¿Cuántos hijos tiene Felipa Arias? | Foto: Freepik

¿Cuántos hijos tiene Felipe Arias junto a su esposa?

Tras el reciente momento que vivió Felipe Arias junto a su esposa, miles de internautas generaron una división de opiniones mediante las redes sociales al ver que tuvo la oportunidad de celebrar los votos matrimoniales junto a su esposa, con quien lleva 25 años de casado, convirtiéndose junto a ella como una de las parejas más queridas e influyentes en el entretenimiento colombiano.

Así también, Felipe es padre de tres hijos, llamados: Sofía, Pablo y Martín, quienes se han convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración a lo largo de su vida, junto a Viviana.

