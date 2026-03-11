Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón responde fuertemente a seguidora que le pidió que le presentara al papá: "esta atrevida"

Yina Calderón sorprendió en redes al responderle en un directo a una seguidora que le pidió que le presentara a su papá.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón reaccionó a petición de seguidora de que le presentara a su padre
Yina Calderón sorprendió en redes al responderle a seguidora que le pidió que le presentara a su papá. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón volvió a aparecer en redes sociales con un directo para sus seguidores, pero fue sorprendida cuando una seguidora le pidió que le presentara a su papá, lo que provocó una fuerte respuesta de la influencer.

¿Qué le dijo Yina Calderón a una seguidora que le pidió que le presentara a su papá?

La empresaria huilense Yina Calderón sigue destacándose en México, donde participa como comentarista en un importante reality del país.

Yina Calderón reaccionó a inesperada petición sobre su padre
Yina Calderón respondió fuertemente a seguidora que le pidió que le presentara a su padre. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, la influencer realizó un directo para interactuar con sus seguidores y contarles detalles de su experiencia, acompañada de su padre, quien viajó hasta México para estar a su lado.

Durante la transmisión, una seguidora sorprendió a Yina al pedirle que le presentara a su papá. Sin rodeos, la empresaria le respondió que su padre no estaba disponible y le sugirió buscar a otro hombre que la mantuviera.

Vea esta atrevida. No, mi amor, vaya y consiga otra v!ctima en otro lado, que la mantenga, que le dé para el arriendo; mi papá no quiere a nadie, mi papá va a quedarse soltero. Mi papá no quiere novia, ni mujer, ni nada", le dijo.

Aunque Yina dio su opinión, su papá sorprendió a todos al intervenir en el directo y compartir su propio punto de vista.

¿Qué dijo el papá de Yina Calderón a la petición de una seguidora de su hija de conocerlo?

Mientras la exparticipante de La casa de los famosos Colombia hablaba, su padre intervino desde el anonimato, asegurando que estaba dispuesto a conocer a la seguidora y cubrir cualquier gasto necesario. Incluso sorprendió a Yina al sugerirle que le preguntara de dónde era.

Enfurecida, Yina le respondió que no era apropiado preguntar a un desconocido sobre su procedencia.

Además, volvió a referirse a la seguidora, advirtiéndole que, aunque su papá era atractivo, era mejor no involucrarse con él, ya que tenía hijas "tóxicas" que no querría tener cerca.

Yina Calderón le responde a seguidora que le pidió que le presentara a su padre
Yina Calderón le dejó ver a su seguidora que no le gustaría tener una hijastra tóxica. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es el papá de Yina Calderón?

El papá de Yina Calderón es Leonel Calderón, quien en varias ocasiones ha aparecido junto a la influencer en transmisiones y publicaciones en redes sociales.

Aunque no pertenece al mundo del entretenimiento, su presencia se ha vuelto conocida entre los seguidores de la empresaria huilense.

A lo largo del tiempo, Leonel ha sido mencionado por Yina en diferentes momentos de su vida personal y familiar, e incluso ha participado en algunos contenidos que ella comparte con sus fanáticos, lo que ha permitido que el público conozca un poco más de la relación cercana que mantienen.

