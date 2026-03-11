Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Regresa el cine a La casa de los famosos Colombia 3 con momentos elegidos por el público

El regreso del cine promete revelar emociones intensas y redefinir las alianzas dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Por: Juan Sebastián Camargo
Los participantes vivirán una nueva función.
Los participantes vivirán una nueva función de cine en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Las tensiones siguen aumentando en La casa de los famosos Colombia 3.

Las escenas del cine serán elegidas.
Las escenas del cine serán elegidas por el público, (Foto Canal RCN)

Todos estos pequeños instantes y momentos planeados, serán pasados en el próximo cine de la casa más famosa del país.

Anoche, durante la gala, Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron que el controversial cine vuelve.

En el programa ¿Qué hay pa’ dañar? Roberto Velásquez dio detalles de lo que será la proyección armada por el público.

¿Por qué regresa el cine a La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque inicialmente Roberto había manifestado que el cine posiblemente no volvería porque, según sus palabras, los participantes se volvían más prevenidos al hablar, el Jefe tomó la decisión de hacer una función para todos.

Los televidentes podrán, a través de las redes sociales, elegir los momentos que quieran que los concursantes conozcan.

El regreso del cine responde a la necesidad de mostrar a los participantes cómo se están forjando las alianzas y qué piensan realmente sus compañeros.

Muchos internautas aseguran que esta actividad es necesaria porque les da un panorama distinto y genera nuevas dinámicas dentro del juego.

El cine anterior fue exclusivo para un grupo, lo que generó polémica, pero ahora la función será para todos, prometiendo revolucionar la convivencia y las estrategias.

Los famosos verán el juego.
El regreso del cine será para todos los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
