Regresa el cine a La casa de los famosos Colombia 3 con momentos elegidos por el público

Las tensiones siguen aumentando en La casa de los famosos Colombia 3.

Las escenas del cine serán elegidas por el público, (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

¿Cuántos puntos del presupuesto consiguieron los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes solo lograron 400 puntos del presupuesto para el mercado semanal por lo que Valentino y Karola tuvieron que distribuirlos de manera estratégica para poder llevar los alimentos necesarios.

Karola decidió durante la actividad que le jugaría una broma al resto de la casa con unos caramelos y dulces.

Karola le dijo a sus compañeros que no había comprado arroz ni los insumos necesarios porque le había parecido mejor el dulce y que además habían costado 250 puntos.

Los habitantes quedaron desconcertados con las palabras de Karola y accedieron a comerse los dulces aunque algunos no recibieron bien la noticia por ese momento.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Aunque el momento fue tensionante, Karola y Valentino siguieron actuando y llevando a cabo la broma.

Todos estos pequeños instantes y momentos planeados, serán pasados en el próximo cine de la casa más famosa del país.

Anoche, durante la gala, Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron que el controversial cine vuelve.

En el programa ¿Qué hay pa’ dañar? Roberto Velásquez dio detalles de lo que será la proyección armada por el público.

¿Por qué regresa el cine a La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque inicialmente Roberto había manifestado que el cine posiblemente no volvería porque, según sus palabras, los participantes se volvían más prevenidos al hablar, el Jefe tomó la decisión de hacer una función para todos.

Los televidentes podrán, a través de las redes sociales, elegir los momentos que quieran que los concursantes conozcan.

El regreso del cine responde a la necesidad de mostrar a los participantes cómo se están forjando las alianzas y qué piensan realmente sus compañeros.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno presume su impactante cambio físico y sus seguidores celebran su transformación; así luce

Muchos internautas aseguran que esta actividad es necesaria porque les da un panorama distinto y genera nuevas dinámicas dentro del juego.

El cine anterior fue exclusivo para un grupo, lo que generó polémica, pero ahora la función será para todos, prometiendo revolucionar la convivencia y las estrategias.