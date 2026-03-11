¿Nace un nuevo shippeo? La creadora de contenido Karola declaró su gusto y atracción por la presentadora Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

¿Cómo se le declaró Karola a Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora Karola decidió confesar su encanto por la presentadora de La casa de los famosos Colombia en medio de una conversación con Alexa Torrex.

Karola aseguró que estaba encantada con Carla Giraldo y que parecía una mujer demasiado top.

Carla me encanta, te lo juro, como mujer, wow.

La influenciadora barranquillera aseguró que, aunque varias de sus compañeras en el reality eran atractivas lo que sentía por Carla Giraldo no tenía explicación.

A mí no me gustan todas las mujeres, ustedes son lindas, pero yo a ustedes no las veo con ojos de mald*d, pero a Carla sí. Con ganas de parchar con ella.

La influenciadora aseguró que tenía una traga por la presentadora y que todas sus versiones, feliz, brava o simplemente existiendo le encantaban.

Es que es hermosa, es que me la sueño, se ve muy top, flaca, cuando se para así, los ojos, se ríe o se pone sería.

No obstante, aseguró que era consciente que tenía supuestamente pocas probabilidades con ella porque era una mujer con pareja e hijos.

Pero Carla tiene su marido y sus hijos, lo último que haría ella es pararme bolas a mí.

Karola confesó su gusto por Carla Giraldo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo a la declaración de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Esta confesión de Karola llegó hasta los ojos de la presentadora Carla Giraldo quien no dudó en reaccionar a través de los comentarios de la publicación de la cuenta oficial de La casa de los famosos Colombia.

Carla Giraldo se mostró sorprendida y halagada con las palabras de Karola y por eso, le dejó un elogio en los comentarios.

Ay cosita preciosa.



Esta reacción de la presentadora y exparticipante de MasterChef Celebrity no pasaron por desapercibido en redes sociales y muchos empezaron a comentarle a la presentadora que se ilusionan con un posible 'shippeo' entre ellas dos.

Asimismo, algunos bromearon en que debería responderle en medio de una gala en vivo para ver la reacción de Karola.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.