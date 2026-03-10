Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno presume su impactante cambio físico y sus seguidores celebran su transformación; así luce

Pipe Bueno presume su nueva versión saludable, mostrando disciplina en el gimnasio y dejando atrás las fiestas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Pipe Bueno presume su cambio físico.
Pipe Bueno presume su cambio físico en redes sociales. (Foto Canal RCN)

El cantante colombiano Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al mostrar el impresionante cambio físico que ha tenido gracias al ejercicio.

Pipe Bueno cambia sus hábitos.
Pipe Bueno mejora sus hábitos. (Foto Canal RCN)

¿Cómo presumió su cambio físico Pipe Bueno?

El cantante reapareció mostrando que ha estado muy juicioso mejorando su apariencia.

Pipe subió una imagen en la que está sin camisa presumiendo sus músculos producto de las intensas rutinas en el gimnasio.

El artista acompañó la instantánea asegurando que está en una nueva versión y que está enfocado en tener hábitos saludables.

“Retomando y comenzando la nueva versión”, escribió Pipe Bueno en su publicación.

Además del gimnasio, Pipe Bueno fue visto jugando fútbol junto a varios colegas reforzando su imagen saludable.

El partido se dio en el departamento de Risaralda y reunió a figuras del género popular como Jessi Uribe, John Alex Castaño, Ciro Quiñónez, Luis Alfonso y Jhonny Rivera, entre otros.

Durante el evento, Pipe rindió homenaje a Yeison Jiménez mostrando la camiseta con la que jugaba en el equipo, gesto que fue aplaudido por los asistentes.

¿Pipe Bueno estuvo en un retiro espiritual?

El cambio físico del artista no solo se refleja en su aspecto, sino también en su estilo de vida. Pipe Bueno fue captado en un retiro espiritual, lo que demuestra que su transformación parece ser real y duradera.

Incluso, su esposa Luisa Fernanda W reveló que no pudieron asistir a la multitudinaria boda de Jhonny Rivera, pues el cantante está concentrado en este proceso personal.

Sus seguidores lo felicitaron por la constancia y el esfuerzo, mientras que colegas del género popular destacaron su compromiso.

El impactante cambio del cantante se da luego de que en los primeros meses del año celebrara por todo lo alto.

Pipe Bueno fue visto disfrutando de yates, conciertos y reuniones sociales, momentos que sus seguidores interpretaron como una despedida de las fiestas y excesos que solían acompañar su vida pública.

Pipe Bueno asiste a un retiro.
Pipe Bueno asiste a un retiro espiritual. (Foto Canal RCN)
