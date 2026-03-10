Sale a la luz video del emotivo funeral de Willie Colón; lo despidieron con música

El cantante Willie Colón recibió el último adiós en la icónica catedral de San Patricio en Nueva York.

Willie Colón fue enterrado el pasado 9 de marzo. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

¿Cómo despidieron a Willie Colón?

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento el pasado 21 de febrero por complicaciones médicas, familiares y amigos le han rendido homenaje a la leyenda de la salsa de diferentes maneras.

El pasado 9 de marzo, sus hijos y familiares organizaron un solemne evento en el que quisieron darle al artista una última despedida.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando, al sacar el féretro del recinto, un grupo de trombonistas y trompetistas entonaron al unísono el famoso tema de Colón “La murga de Panamá”, dándole un toque especial a la despedida.

Ese instante se hizo viral en redes sociales, donde miles de seguidores recordaron al artista por su legado musical y su don de gente.

El homenaje culminó con familiares, amigos y curiosos despidiendo a Willie entre aplausos, en un gesto que reflejó el cariño y respeto hacia su figura.

¿Por qué se hizo el funeral de Willie Colón hasta ahora?

Se conoció que luego de la misa, la familia realizó un encuentro privado en el que enterraron los restos del cantante.

Previo a la ceremonia en San Patricio, se habían organizado actos fúnebres en McMahon, Lyon & Hartnett, en White Plains, Nueva York.

De esta manera, Willie Colón se fue a descansar para siempre rodeado del amor de su familia y dejando un legado musical inmenso que incluye clásicos como “El gran varón”, “Pedro Navajas” y “Gitana”, además de colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades.

El fallecimiento de Willie Colón marca un antes y un después en la historia de la salsa.

Su música trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en himnos que aún hoy se escuchan en fiestas, conciertos y celebraciones.

La despedida en San Patricio no solo fue un acto religioso, sino también un símbolo del impacto cultural que tuvo su obra.

La interpretación de “La murga de Panamá” en el homenaje reafirmó cómo su trombón y su estilo siguen siendo parte esencial del ADN del género. Sus colegas lo han descrito como un innovador que abrió caminos para nuevas generaciones de salseros.