Aída Victoria Merlano destapó dura situación que vivió con expareja: todo quedó en video

Aida Victoria Merlano publicó video que dejó ver el tormento que vivió en pasada relación: "Ya no duele".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano expuso situación en pareja
Aida Victoria Merlano expuso situación en pareja que vivió. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus fanáticos en la jornada del 10 de marzo al compartir un video en el que expuso una situación de pareja.

¿Cuál fue el video que publicó Aida Victoria Merlano de una pasada relación?

Aida Victoria Merlano ha logrado hacer una comunidad sólida en redes sociales a lo largo de los últimos años por sus mensajes de empoderamiento femenino y superación personal.

La influenciadora ha aprovechado su vida sentimental para dejar mensajes de reflexión a sus seguidores en donde ha expuesto situaciones que ha vivido con sus exparejas.

Precisamente, Aida compartió un video en el que dejó una situación personal que vivió en una relación pasada en donde sintió que apagaron su brillo y la volvieron otra persona.

Aida Victoria Merlano en el programa Yo José Gabriel - Silueta de pareja.
Aida Victoria Merlano expuso situación que vivió en pasada relació. Foto | Canal RCN - Freepik.

¿WestCol o Juan David Tejada? Aida Victoria Merlano expuso situación que vivió con expareja

Merlano comenzó recordando cómo cambió su manera de actuar dentro de esa relación.

Según expresó, pasó de ser una persona muy habladora a experimentar silencios que terminaron marcando la dinámica entre ambos.

Yo tan parlanchina y ahora contigo cosecho silencios.

La influenciadora también reveló que tuvo que reprimir sus sueños y metas por culpa de esa persona y que empezó a sentirse sola a pesar de tenerlo a su lado.

La soledad pesa más cuando estás acompañado por quien no te ve.

Sin embargo, Aida dejó claro que, cuando se dio cuenta que su relación no estaba siendo lo que quería y que ya no iba para más tomó la decisión de marcharse.

Hombres como tú no entienden que mujeres como yo apartamos el alma antes que el cuerpo

La influenciadora aseguró que dentro de esa relación vivió la tusa dentro de esta y que cuando decidió irse esa persona pensó que lo había hecho por otro hombre sin imaginarse que fue por amor propio.

Quizás olvidaste que una vez fui tu sueño, pero un día recordé porque lo era, así que me sostuve con fuerza y me preparé para irme cuando ya no dolía.

Aida Victoria Merlano a modo de conclusión de su video les aseguró a sus seguidores hombres que cuando una mujer toma la decisión de irse de una relación esta ya está tomada desde hace un gran tiempo: "Las mujeres apartamos el alma primero y nos alistamos para irnos cuando ya no duele".

