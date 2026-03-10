Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy rompe el silencio sobre el complicado momento familiar: “No hace parte de mi verdad”

Greeicy habló de un difícil momento que atravesó su familia y reveló cómo una canción llegó justo cuando más necesitaba fuerza.

Greeicy habla del difícil momento que vivió su familia y cómo una canción la ayudó a seguir adelante
Greeicy habla del difícil momento que vivió su familia y cómo una canción la ayudó a seguir adelante. (Foto Canal RCN)

Hace algunos meses, el nombre de la familia de la cantante Greeicy Rendón estuvo en medio de la polémica luego de que salieran a la luz denuncias contra su padre, a quien señalaron por presuntas agresiones a trabajadores de una finca.

Desde entonces, la artista había mantenido silencio sobre el tema y no se había pronunciado directamente frente a la situación. Sin embargo, recientemente compartió un video en sus redes sociales en el que habló de un momento complejo que atravesó su familia y cómo una nueva canción llegó justo en medio de esa etapa.

Aunque la cantante no mencionó directamente las denuncias, sí dejó entrever que atravesó un periodo emocionalmente difícil.

Greeicy revela el difícil momento que atravesó su familia y el mensaje que encontró en una canción
Greeicy revela el difícil momento que atravesó su familia y el mensaje que encontró en una canción. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Greeicy sobre la dura situación que vivió con su familia?

En el video, Greeicy explicó que meses atrás ocurrió algo “muy fuerte” para su familia, lo que impactó su estado de ánimo y la energía con la que afrontaba el día a día.

"Sucede algo muy fuerte para la famila, una vaina muy extraña, y obviamente la energía se baja, el ánimo cambia, levantarse todos los días con una energía muy positiva como yo me considero que hago siempre, se complicó un poquito", expresó

Según relató, durante ese momento complicado le costó mantener la actitud positiva que suele caracterizarla. Sin embargo, decidió enfocarse en su trabajo y en sus proyectos personales para seguir adelante.

La cantante también aseguró que tomó la decisión de continuar con sus sueños, especialmente porque sentía que lo que estaba ocurriendo no hacía parte de su verdad.

“Lo que está sucediendo, está sucediendo. Todo fluirá como tenga que fluir. Yo necesito pararme a trabajar y continuar con mis sueños, más cuando lo que está pasando no me pertenece”, agregó.

¿Qué más habló Greeicy?

Durante el video, la artista también contó la historia detrás de la canción que estaba promocionando y que, según dijo, llegó a su vida en un momento muy especial.

Greeicy relató que meses antes tuvo un curioso encuentro con una mantis religiosa dentro de su casa, algo que interpretó como un momento simbólico después de investigar el significado espiritual que muchas personas le atribuyen a ese animal.

Inspirada por ese momento, la cantante escribió una canción que habla sobre la fuerza interior y esa “llama” que impulsa a las personas a seguir adelante incluso en tiempos difíciles.

Greeicy revela cómo una nueva canción llegó en medio de un difícil momento familiar
Greeicy revela cómo una nueva canción llegó en medio de un difícil momento familiar. (Foto Canal RCN)

Tiempo después, cuando volvió a escuchar la canción en medio de la situación familiar que estaba viviendo, aseguró que sintió una fuerte conexión con la letra y el mensaje.

Además, el tema terminó sumando la participación de Willi Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, quien escribió un verso que, según Greeicy, parecía reflejar exactamente lo que estaba atravesando.

Para la artista, la canción terminó convirtiéndose en un recordatorio de mantener la cabeza en alto y seguir adelante con fe, incluso en medio de los momentos más complicados.

