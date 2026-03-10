Fátima Bosch rompe el silencio sobre los mensajes de odio que recibió tras su coronación

Desde que fue coronada como Miss Universo en noviembre de 2025, la vida de Fátima Bosch cambió por completo.

El título la convirtió en una de las figuras más visibles del momento, pero también la expuso a una fuerte ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales.

Tras su triunfo, comenzaron a circular rumores y acusaciones que ponían en duda su victoria. Algunos usuarios llegaron incluso a involucrar a su familia en estas especulaciones, insinuando que su coronación no habría sido justa.

En medio de este escenario, la reina de belleza ha tratado de mantenerse enfocada en su trabajo y en los compromisos que ha asumido durante su reinado.

No obstante, recientemente decidió hablar abiertamente sobre el impacto que tuvieron algunos de esos comentarios.

¿Qué mensajes recibió Fátima Bosch tras ganar la corona?

En una entrevista con el programa Despierta América de Univision, Bosch contó que después de ganar el certamen comenzó a recibir mensajes muy agresivos a través de redes sociales.

Según explicó, algunos de esos comentarios incluían insultos directos y expresiones de odio hacia ella. Incluso reveló que hubo personas que le enviaron mensajes deseándole daño y diciéndole que atentara contra su propia vida.

La modelo confesó que, en medio de esa situación, hubo momentos en los que comenzó a cuestionarse a sí misma. Reconoció que la cantidad de ataques llegó a afectarla emocionalmente y que en algún momento se preguntó si realmente era suficiente.

A pesar de eso, Bosch aseguró que con el tiempo comprendió la importancia de tener claro su propio valor y no permitir que los comentarios negativos definan quién es.

Fátima Bosch confiesa los duros mensajes que recibió después de ganar Miss Universo. (Foto Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

¿Qué situaciones ha enfrentado desde que ganó Miss Universo?

Las críticas hacia Bosch no se han limitado únicamente a las redes sociales. En algunos eventos públicos también ha tenido que enfrentar cuestionamientos sobre su coronación.

Uno de los episodios más recientes ocurrió durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, donde fue invitada para hablar sobre la evolución de los concursos de belleza y el papel de la mujer en la sociedad actual.

Durante el encuentro, que buscaba generar una conversación sobre estos temas, una persona del público intervino con preguntas críticas que volvieron a poner en duda su triunfo. La situación generó un momento incómodo dentro de lo que inicialmente se planteaba como un espacio de reflexión.

A pesar de estos episodios, Bosch ha reiterado que prefiere concentrarse en los aspectos positivos de su reinado y en el impacto que quiere generar con su plataforma, dejando de lado las polémicas que han surgido desde que obtuvo la corona.