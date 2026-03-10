Karina García y Carla Giraldo causan furor recreando el audio viral “te ves económica”
Carla Giraldo y Karina García recrean el audio viral “te ves económica” y desatan risas entre sus seguidores.
La presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo volvió a generar reacciones en redes sociales luego de compartir un video junto a Karina García, en el que ambas recrearon uno de los audios que se volvió viral de la modelo paisa.
¿Qué muestra el video de Carla Giraldo y Karina García?
A través de su cuenta de TikTok, Carla Giraldo publicó el video en el que aparece junto a Karina mientras interpretan el popular audio en el que se escucha la popular frase “te ves económica”, que ha sido replicada por muchos internuatas en redes sociales.
En el video, se observa a las dos riendo mientras recrean la audio. Karina, por su parte, se mete en el papel y repite algunos de los gestos que acompañan el audio que se volvió tendencia en su momento. Mientras Carla no paraba de reír.
Como era de esperarse el video generó una ola de reacciones entre los seguidoras de ambas, en el que elogiaron la belleza de las dos e hicieron comentarios como: “Carla siempre fue team Karina”, “Ellas todo que ver” y “Las lindas con las lindas”, acompañadas de emojis de corazones y flores rosadas.
Cabe recordar que el audio “te ves económica” se convirtió en uno de los más comentados y ha sido replicado en diferentes videos tras la participación de Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.
Y es que este no es el único contenido de Karina García que ha llamado la atención del público, pues recientemente también se volvió viral un momento durante un live que realizó en redes sociales.
¿Por qué Carla Giraldo y Karina García comparten contenido juntas?
En medio de la transmisión, un seguidor le pidió que le regalara “el viejito”. Karina, con su estilo espontáneo, respondió primero: “¿Cuál viejito?” y segundos después aclaró entre risas: “Ah, el celular”, lo que generó reacciones y el audio fue recreado por muchos en internet.
Carla Giraldo, quien es presentadora de La casa de los famosos Colombia, ha estado activa en sus redes sociales publicando diferentes videos relacionados con momentos del reality.
En algunos de estos contenidos ha aparecido junto a Karina García, quien actualmente participa como presentadora en el espacio digital de la App del Canal RCN: ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia.
