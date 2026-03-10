Fredy Guarín reaparece con Andreina Fiallo y su mensaje sobre el perdón causa revuelo: ¿qué dijo?

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje haciendo referencia al perdón y sorprendió al compartir la imagen junto a su expareja, Andreina Fiallo.

¿Fredy Guarín compartió mensaje sobre el perdón tras aparecer con Andreina Fiallo?

La publicación surgió en medio de un recuerdo que el exfutbolista decidió mostrar a sus seguidores, lo que rápidamente generó comentarios entre quienes han seguido su historia personal durante los últimos años.

Como se conoce públicamente, Fredy Guarín estuvo casado durante varios años con Andreina Fiallo. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Daniel y Danna.

En 2017 se dio a conocer la separación oficial de la pareja, noticia que en su momento generó polémica, tras su inició de relación con la presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Fredy Guarín habla del perdón tras compartir imagen con Andreina Fiallo. (Foto: AFP)

Sin embargo, años después de la ruptura con Fiallo, el exjugador volvió a referirse a su pasado al compartir una reciente imagen que generó revuelo entre los usuarios de redes sociales.

En la fotografía, tomada durante la celebración de los 15 años de su hija Danna, aparece el exfutbolista abrazando a la joven mientras se realiza un brindis familiar. En la misma imagen también aparece Andreina Fiallo, lo que llamó la atención de los internautas.

¿Qué dijo Fredy Guarín a su expareja Andreina Fiallo?

Junto a la publicación, Fredy Guarín escribió un mensaje en el que hizo referencia al perdón y a un proceso personal que, según expresó, marcó un cambio en su vida.

“Aceptar que tenía un problema fue el inicio de ese abrazo y de esas sonrisas. Aunque no convivimos juntos siempre seremos familia. El poder del perdón. Este es el resultado del poder de Dios y unos corazones dispuestos con buena voluntad. Espero les sirva como testimonio”, escribió Guarín.

La publicación generó reacciones entre los seguidores del exjugador, especialmente porque en la imagen aparece Andreina Fiallo, a quien incluso etiquetó en la publicación.

Por su parte, Andreina Fiallo continuó con su vida personal luego de la separación y actualmente mantiene una nueva relación, con la que también formó una familia y fruto de ese amor tiene un niño pequeño.