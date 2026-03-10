Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fredy Guarín reaparece con Andreina Fiallo y su mensaje sobre el perdón causa revuelo: ¿qué dijo?

Fredy Guarín sorprendió al compartir una foto con Andreina Fiallo y un mensaje sobre el perdón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fredy Guarín comparte emotivo mensaje junto a Andreina Fiallo
Fredy Guarín habla del perdón tras compartir imagen con Andreina Fiallo. (Foto: AFP)

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje haciendo referencia al perdón y sorprendió al compartir la imagen junto a su expareja, Andreina Fiallo.

Artículos relacionados

¿Fredy Guarín compartió mensaje sobre el perdón tras aparecer con Andreina Fiallo?

La publicación surgió en medio de un recuerdo que el exfutbolista decidió mostrar a sus seguidores, lo que rápidamente generó comentarios entre quienes han seguido su historia personal durante los últimos años.

Como se conoce públicamente, Fredy Guarín estuvo casado durante varios años con Andreina Fiallo. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Daniel y Danna.

Artículos relacionados

En 2017 se dio a conocer la separación oficial de la pareja, noticia que en su momento generó polémica, tras su inició de relación con la presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Fredy Guarín comparte emotivo mensaje junto a Andreina Fiallo
Fredy Guarín habla del perdón tras compartir imagen con Andreina Fiallo. (Foto: AFP)

Sin embargo, años después de la ruptura con Fiallo, el exjugador volvió a referirse a su pasado al compartir una reciente imagen que generó revuelo entre los usuarios de redes sociales.

En la fotografía, tomada durante la celebración de los 15 años de su hija Danna, aparece el exfutbolista abrazando a la joven mientras se realiza un brindis familiar. En la misma imagen también aparece Andreina Fiallo, lo que llamó la atención de los internautas.

¿Qué dijo Fredy Guarín a su expareja Andreina Fiallo?

Junto a la publicación, Fredy Guarín escribió un mensaje en el que hizo referencia al perdón y a un proceso personal que, según expresó, marcó un cambio en su vida.

Artículos relacionados

“Aceptar que tenía un problema fue el inicio de ese abrazo y de esas sonrisas. Aunque no convivimos juntos siempre seremos familia. El poder del perdón. Este es el resultado del poder de Dios y unos corazones dispuestos con buena voluntad. Espero les sirva como testimonio”, escribió Guarín.

Fredy Guarín comparte emotivo mensaje junto a Andreina Fiallo
Fredy Guarín habla del perdón tras compartir imagen con Andreina Fiallo. (Foto: AFP)

La publicación generó reacciones entre los seguidores del exjugador, especialmente porque en la imagen aparece Andreina Fiallo, a quien incluso etiquetó en la publicación.

Por su parte, Andreina Fiallo continuó con su vida personal luego de la separación y actualmente mantiene una nueva relación, con la que también formó una familia y fruto de ese amor tiene un niño pequeño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Revelan la millonaria suma que La Liendra y Dani Duke gastarían en su boda Dani Duke

¿La Liendra y Dani Duke se comprometieron? Filtran millonario presupuesto para su boda

La Liendra y Dani Duke revelaron la millonaria suma que gastarían en su boda y dieron pistas sobre cuándo sería la esperada ceremonia.

Muere sobrina de Iván Zuleta. Talento nacional

Murió sobrina de 15 años del reconocido acordeonero colombiano Iván Zuleta; esto se sabe

La partida de Daniela Zuleta Gnecco enluta a la familia del Rey Vallenato Iván Zuleta y conmueve a Valledupar.

Juliana Calderón recordó a su novio a dos meses de la tragedia en la que murió con Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón se mostró afectada a dos meses de la muerte de su novio

Juliana Calderón se mostró afectada tras dos meses de la muerte de su novio, quien falleció junto a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32 Bad Bunny

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32: ¿qué mostró en su nueva foto?

Bad Bunny reaparece en Instagram con una publicación por su cumpleaños 32 y causa revuelo entre su fanaticada.

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes Martín Elías

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes: "No ando dándolo por plata”

Exparticipante de La casa de los famosos revela millonaria oferta que recibió fuera de cámaras La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos reveló que le ofrecieron 250 millones por una inesperada propuesta

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?