Juliana Calderón se mostró afectada a dos meses de la muerte de su novio

Este martes 10 de marzo se cumplen dos meses de la muerte de Yeison Jiménez y los cinco tripulantes que lo acompañaban en su avioneta. Entre ellos estaba Juan Manuel Rodríguez, novio de la influenciadora Juliana Calderón, quien hace pocas horas compartió un desgarrador mensaje sobre este difícil momento de su vida.

¿Qué dijo Juliana Calderón a dos meses de la muerte de su novio que conmovió a todos?

Con un corto video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón se dejó ver afectada tras cumplirse dos meses de la muerte de su pareja, Juan Manuel Rodríguez, quien iba a bordo de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026.

Juliana Calderón compartió foto de su novio antes del accidente. (Fotos Canal RCN)

En el audiovisual, Juliana Calderón aparece cantando una canción con la que se sentía identificada en medio del dolor por la pérdida de su novio. El clip estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que expresó su deseo de reencontrarse con el joven en otro momento, en el que sí puedan tener un final feliz juntos.

"En otro tiempo tendremos un final bonito. #3mesessinti", comentó Juliana.

Vale la pena recordar que la relación entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez se mantuvo en completa reserva, pues la pareja pocas veces se mostró en redes sociales. Tras la muerte del joven, la influenciadora decidió sacar a la luz varias fotos y videos de los viajes que compartieron juntos.

¿Cómo falleció el novio de Juliana Calderón?

Juan Manuel Rodríguez falleció en el mismo accidente aéreo en el que el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida. El joven, quien además era primo del artista, trabajaba con él, por lo que era usual que lo acompañara en sus giras a bordo de su avioneta.

Sin embargo, tras una presentación en Boyacá, el cantante, Juan Manuel Rodríguez y otras cuatro personas perdieron la vida. Todos abordaron la aeronave del artista y, pocos minutos después del despegue, esta se estrelló en una vereda de la región.