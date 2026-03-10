Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón se mostró afectada a dos meses de la muerte de su novio

Juliana Calderón se mostró afectada tras dos meses de la muerte de su novio, quien falleció junto a Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón recordó a su novio a dos meses de la tragedia en la que murió con Yeison Jiménez
Juliana Calderón recordó a su novio a dos meses de la tragedia en la que murió con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

Este martes 10 de marzo se cumplen dos meses de la muerte de Yeison Jiménez y los cinco tripulantes que lo acompañaban en su avioneta. Entre ellos estaba Juan Manuel Rodríguez, novio de la influenciadora Juliana Calderón, quien hace pocas horas compartió un desgarrador mensaje sobre este difícil momento de su vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón a dos meses de la muerte de su novio que conmovió a todos?

Con un corto video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón se dejó ver afectada tras cumplirse dos meses de la muerte de su pareja, Juan Manuel Rodríguez, quien iba a bordo de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026.

Juliana Calderón publicó foto que dejó su pareja antes del accidente
Juliana Calderón compartió foto de su novio antes del accidente. (Fotos Canal RCN)

En el audiovisual, Juliana Calderón aparece cantando una canción con la que se sentía identificada en medio del dolor por la pérdida de su novio. El clip estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que expresó su deseo de reencontrarse con el joven en otro momento, en el que sí puedan tener un final feliz juntos.

Artículos relacionados

"En otro tiempo tendremos un final bonito. #3mesessinti", comentó Juliana.

Vale la pena recordar que la relación entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez se mantuvo en completa reserva, pues la pareja pocas veces se mostró en redes sociales. Tras la muerte del joven, la influenciadora decidió sacar a la luz varias fotos y videos de los viajes que compartieron juntos.

¿Cómo falleció el novio de Juliana Calderón?

Juan Manuel Rodríguez falleció en el mismo accidente aéreo en el que el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida. El joven, quien además era primo del artista, trabajaba con él, por lo que era usual que lo acompañara en sus giras a bordo de su avioneta.

Artículos relacionados

Sin embargo, tras una presentación en Boyacá, el cantante, Juan Manuel Rodríguez y otras cuatro personas perdieron la vida. Todos abordaron la aeronave del artista y, pocos minutos después del despegue, esta se estrelló en una vereda de la región.

Juliana Calderón se muestra afectada al recordar la muerte de su novio
Juliana Calderón habla de valorar la vida / (Fotos del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Revelan la millonaria suma que La Liendra y Dani Duke gastarían en su boda Dani Duke

¿La Liendra y Dani Duke se comprometieron? Filtran millonario presupuesto para su boda

La Liendra y Dani Duke revelaron la millonaria suma que gastarían en su boda y dieron pistas sobre cuándo sería la esperada ceremonia.

Muere sobrina de Iván Zuleta. Talento nacional

Murió sobrina de 15 años del reconocido acordeonero colombiano Iván Zuleta; esto se sabe

La partida de Daniela Zuleta Gnecco enluta a la familia del Rey Vallenato Iván Zuleta y conmueve a Valledupar.

Isabella Ladera aparece con inesperado mensaje tras noticia familiar de Hugo García Talento internacional

Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje tras la pérdida de Hugo García: “Estoy viva”

Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje que sorprendió tras la noticia de la pérdida de su pareja.

Lo más superlike

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32 Bad Bunny

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32: ¿qué mostró en su nueva foto?

Bad Bunny reaparece en Instagram con una publicación por su cumpleaños 32 y causa revuelo entre su fanaticada.

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes Martín Elías

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes: "No ando dándolo por plata”

Exparticipante de La casa de los famosos revela millonaria oferta que recibió fuera de cámaras La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos reveló que le ofrecieron 250 millones por una inesperada propuesta

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?