Una exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores al revelar que en el pasado recibió una propuesta económica bastante llamativa.

Según contó en sus redes sociales, le ofrecieron 250 millones de pesos para participar en una iniciativa que decidió rechazar.

La confesión surgió durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde la creadora de contenido habló con total franqueza sobre algunas de las propuestas más inesperadas que ha recibido desde que ganó notoriedad en el mundo digital y la televisión.

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos que rechazó una millonaria propuesta?

Se trata de Yaya Muñoz, creadora de contenido y presentadora que participó en el popular reality show.

Durante una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó directamente: “Yaya, ¿cómo así que le ofrecieron plata para la política?”.

Yaya Muñoz revela que le ofrecieron $250 millones por lanzarse a la política. (Foto Canal RCN)

Ante la curiosidad de sus seguidores, la influencer decidió responder y contar detalles de la situación. Según explicó, muchas personas no imaginan la cantidad de propuestas y negocios que le han ofrecido en el pasado.

Yaya aseguró que si hubiera aceptado todos esos ofrecimientos probablemente ya sería millonaria. Además, comentó que no solo se trata de propuestas relacionadas con publicidad o redes sociales, sino de otras ideas que incluso la han sorprendido.

Entre ellas, reveló que en una ocasión le ofrecieron 250 millones de pesos para que se lanzara a la política.

Entre risas, Yaya dijo que si se la imaginan ocupando un cargo político. Sin embargo, aclaró que considera que la política es una profesión que merece respeto y preparación.

"Yo siento que hay que respetar y yo siento que la política también merece su profesión y respeto" afirmó, aunque también comentó de manera jocosa que hoy en día muchas personas terminan entrando en ese ámbito.

¿Qué otras propuestas ha recibido Yaya Muñoz?

La influencer también recordó que esta no ha sido la única vez que le ofrecen dinero a cambio de participar en algún tipo de estrategia o acuerdo.

En una entrevista que concedió anteriormente al programa Lo sé todo, Yaya Muñoz reveló que en otra ocasión le ofrecieron 40 millones de pesos para fingir una relación sentimental con un cantante.

Según contó, la propuesta no implicaba ningún tipo de contacto físico o relación real. La idea consistía únicamente en publicar fotografías juntos en redes sociales y hacer creer al público que mantenían un romance.

Además, la estrategia incluía mencionarlo dentro del reality La casa de los famosos Colombia, con el objetivo de generar conversación y visibilidad para el artista.

La presentadora incluso dio una pista sobre la identidad del artista, señalando que era un cantante “entre reguetón, pero no del todo reguetón”. Sin embargo, prefirió no revelar el nombre para evitar generar especulaciones o polémicas innecesarias.