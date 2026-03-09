Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Beba está embarazada? La participante de La casa de los famosos sorprendió al revelar sus síntomas

Beba sorprendió a los participantes de La casa de los famosos al revelar síntomas que podrían indicar un posible embarazo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Beba está embarazada?
Beba habla sobre posible embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Beba de la Cruz sorprendió tras revelar que, en las últimas semanas, ha experimentado varios malestares que le han llamado la atención. La participante destacó que los síntomas coinciden con los de un embarazo.

Artículos relacionados

¿Quién es el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

El liderazgo de la semana está a cargo de Valentino, quien, además de obtener el poder de espiar las dinámicas de la casa y liderar las preguntas del brunch, tuvo la oportunidad de elegir con quién compartir la habitación del poder.

¿Quién es el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?
Valentino compartirá la habitación del poder con Beba / (Foto del Canal RCN)

Esta elección ha generado expectativa, ya que el líder puede influir en la convivencia y el desarrollo de la semana dentro del reality. Valentino decidió que Beba lo acompañaría en la habitación del poder, debido a una situación que ha llamado la atención de los participantes y de la audiencia.

Artículos relacionados

¿Beba está embarazada?

Valentino explicó que desea estar con Beba en la habitación del poder debido a los síntomas que ella ha presentado, los cuales podrían estar relacionados con un embarazo.

¿Por qué Valentino compartirá la habitación del poder en La casa de los famosos?
Beba habla sobre posible embarazo en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Entre ellos mencionó: dolor de espalda, náuseas y vómito, así como un retraso en su periodo. Según Valentino, su intención es apoyarla para garantizar que reciba tranquilidad mientras se confirma la situación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Beba sobre su posible embarazo?

Por su parte, Beba confirmó que ha sentido ciertos síntomas que le han llamado la atención. Ante la pregunta sobre si las fechas coincidían con un posible embarazo, reveló que no estaba segura, aunque no lo descartaba por completo.

¿Qué dijo Beba sobre su posible embarazo?
Beba revela detalles sobre su posible embarazo / (Foto del Canal RCN)

Aun así, expresó que, si la situación se confirma, el bebé se llamaría "Jefecito", en alusión al líder de La casa de los famosos Colombia. El momento llamó la atención en redes sociales, donde los internautas compartieron sus reacciones sobre la noticia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde dijo sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿le lanzó pulla a Valentino? La casa de los famosos

Juanse Laverde dijo sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿le lanzó pulla a Valentino?

Juanse Laverde compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col, aclarándole a Valentino que deje su “enamoramiento” atrás.

¡Congelados! Entre lágrimas, así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su sobrino y hermana La casa de los famosos

¡Congelados! Entre lágrimas, así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su sobrino y hermana

Valentino Lázaro se quebró en llanto tras la visita de su bella hermana y sobrino en La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro es el nuevo líder de La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino Lázaro es el nuevo líder de La casa de los famosos: ¿qué poderes obtuvo?

Valentino Lázaro fue elegido como el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia. Sus poderes llamaron la atención.

Lo más superlike

Yina Calderón llamó la atención tras inesperada confesión sobre Westcol Yina Calderón

Yina Calderón llamó la atención tras inesperada confesión sobre Westcol: "está como más bonito"

Yina Calderón sorprendió al revelar algunos cambios que ha percibido en Westcol. Su respuesta generó comentarios en redes.

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo? Talento nacional

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo?

Maluma celebró el cumpleaños de su hija Paris Maluma

Maluma celebró el cumpleaños de su hija París; la decoración no pasó desapercibida en redes

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?