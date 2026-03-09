¿Beba está embarazada? La participante de La casa de los famosos sorprendió al revelar sus síntomas
Beba sorprendió a los participantes de La casa de los famosos al revelar síntomas que podrían indicar un posible embarazo.
Beba de la Cruz sorprendió tras revelar que, en las últimas semanas, ha experimentado varios malestares que le han llamado la atención. La participante destacó que los síntomas coinciden con los de un embarazo.
¿Quién es el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?
El liderazgo de la semana está a cargo de Valentino, quien, además de obtener el poder de espiar las dinámicas de la casa y liderar las preguntas del brunch, tuvo la oportunidad de elegir con quién compartir la habitación del poder.
Esta elección ha generado expectativa, ya que el líder puede influir en la convivencia y el desarrollo de la semana dentro del reality. Valentino decidió que Beba lo acompañaría en la habitación del poder, debido a una situación que ha llamado la atención de los participantes y de la audiencia.
¿Beba está embarazada?
Valentino explicó que desea estar con Beba en la habitación del poder debido a los síntomas que ella ha presentado, los cuales podrían estar relacionados con un embarazo.
Entre ellos mencionó: dolor de espalda, náuseas y vómito, así como un retraso en su periodo. Según Valentino, su intención es apoyarla para garantizar que reciba tranquilidad mientras se confirma la situación.
¿Qué dijo Beba sobre su posible embarazo?
Por su parte, Beba confirmó que ha sentido ciertos síntomas que le han llamado la atención. Ante la pregunta sobre si las fechas coincidían con un posible embarazo, reveló que no estaba segura, aunque no lo descartaba por completo.
Aun así, expresó que, si la situación se confirma, el bebé se llamaría "Jefecito", en alusión al líder de La casa de los famosos Colombia. El momento llamó la atención en redes sociales, donde los internautas compartieron sus reacciones sobre la noticia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike