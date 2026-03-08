Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

Lina Tejeiro compartió quebrantable fotografía en sus redes tras vestirse de luto por lamentable pérdida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes
¿Quién fue el allegado que Lina Tejeiro despidió en sus redes? | Foto: Freepik y Canal RCN

En las últimas horas, la reconocida actriz colombiana, Lina Tejeiro, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por vestirse de luto tras lamentable pérdida.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras la desgarradora fotografía que compartió Lina Tejeiro al despedir a un importante allegado.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la desgarradora fotografía que compartió Lina Tejeiro al despedir a un importante allegado?

Recientemente, Lina Tejeiro compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, una desgarradora fotografía en la que despidió al reconocido odontólogo, quien también era un reconocido creador de contenido digital, llamado: Jimmer Hernández.

Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes
Falleció el odontólogo colonbiano: Jimmer Hernández. | Foto: Freepik

Según se refleja en las recientes publicaciones de Lina Tejerio, el odontólogo Jimmer Hernández se destacó por su amplia trayectoria profesional en el mundo del diseño de sonrisa y la cosmética dental, compartiendo varios de los procedimientos que hacía, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que contó con más de 310 mil seguidores.

Por esta razón, Lina Tejeiro compartió mediante sus redes sociales, varias fotografías en la que despidió con sentido cariño al odontólogo, con quien tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos a lo largo de su vida.

En una de las fotografías, se refleja que Lina lo despidió con sentidas palabras, expresando lo siguiente, mediante su reciente fotografía compartida:

“Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre”, agregó Lina Tejeiro en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento del distinguido odontólogo colombiano Jimmer Hernández?

Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes
Así se confirmó el fallecimiento de Jimmer Hernández. | Foto: Freepik

Recientemente, el equipo de Jimmer Andrés Hernández, confirmó su fallecimiento a través de historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram, expresando las siguientes palabras:

“Hoy despedimos a un gran profesional, pero sobre todo a un ser extraordinario. Gracias por tu visión, entrega y transformar miles de vidas con tu sonrisa. Tu legado seguirá vivo”, dice el comunicado oficial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul enfrentó a Juanse Quintero tras supuesta infidelidad junto a Beba Johanna Fadul

Johanna Fadul enfrentó a Juanse Quintero tras supuesta infidelidad junto a Beba: "me va a explicar"

Johanna Fadul rompió el silencio y enfrentó a Juanse Quintero tras supuesta infidelidad junto a Beba de la Cruz.

Reconocida actriz colombiana está embarazada y reveló el género de su bebé: ¿niño o niña? Talento nacional

Reconocida actriz colombiana está embarazada y reveló el género de su bebé: ¿niño o niña?

Distinguida actriz colombiana anunció en sus redes que está embarazada, con emotiva foto del género de su bebé.

Johanna Fadul reaccionó tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero Johanna Fadul

Así reaccionó Johanna Fadul tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero, su pareja, con Beba

Johanna Fadul reaccionó luego del comentario de Beba sobre Juanse Quintero durante la fiesta de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

IA predice quién sería el primero en salvarse en la gala de eliminación en La casa de los famosos Col La casa de los famosos

IA predice quién sería el primero en salvarse en la gala de eliminación en La casa de los famosos Col

En la noche de este 8 de marzo, se llevará una nueva gala de eliminación y la IA predice qué celebridad se salvaría de primera.

¡Día de la mujer en Colombia! ¿Por qué se celebra esta fecha y qué regalos compartir en Día Internacional de la Mujer

¡Día de la Mujer en Colombia! ¿Por qué se conmemora esta fecha y qué regalos compartir?

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?