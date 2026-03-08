En las últimas horas, la reconocida actriz colombiana, Lina Tejeiro, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por vestirse de luto tras lamentable pérdida.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras la desgarradora fotografía que compartió Lina Tejeiro al despedir a un importante allegado.

¿Cuál fue la desgarradora fotografía que compartió Lina Tejeiro al despedir a un importante allegado?

Recientemente, Lina Tejeiro compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, una desgarradora fotografía en la que despidió al reconocido odontólogo, quien también era un reconocido creador de contenido digital, llamado: Jimmer Hernández.

Falleció el odontólogo colonbiano: Jimmer Hernández. | Foto: Freepik

Según se refleja en las recientes publicaciones de Lina Tejerio, el odontólogo Jimmer Hernández se destacó por su amplia trayectoria profesional en el mundo del diseño de sonrisa y la cosmética dental, compartiendo varios de los procedimientos que hacía, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que contó con más de 310 mil seguidores.

Por esta razón, Lina Tejeiro compartió mediante sus redes sociales, varias fotografías en la que despidió con sentido cariño al odontólogo, con quien tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos a lo largo de su vida.

En una de las fotografías, se refleja que Lina lo despidió con sentidas palabras, expresando lo siguiente, mediante su reciente fotografía compartida:

“Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre”, agregó Lina Tejeiro en la descripción de la publicación.

¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento del distinguido odontólogo colombiano Jimmer Hernández?

Así se confirmó el fallecimiento de Jimmer Hernández. | Foto: Freepik

Recientemente, el equipo de Jimmer Andrés Hernández, confirmó su fallecimiento a través de historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram, expresando las siguientes palabras: