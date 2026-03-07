Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Sale a la luz video de las últimas palabras de mujer que murió tras lanzarse de tobogán

Camila García había tenido un presentimiento previo al lanzarse del tobogán en parque de Chinácota, Norte de Santander.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Video de las últimas palabras de mujer que se lanzó en tobogán
Mujer se lanzó en tobogán en Norte de Santander tuvo presentimiento. (Fotos Freepik)

Colombia se ha visto consternada con la noticia del fallecimiento de una mujer identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique luego de lanzarse de un tobogán en un parque ubicado en Norte de Santander.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Yuris Cristel Camila García antes de lanzarse de tobogán?

El hecho ocurrió el pasado 5 de marzo cuando la mujer de 28 años departía con amigos en un parque ubicado en zona rural del municipio de Chinácota y decidió subirse a un tobogán extremo inaugurado un mes atrás.

Aunque el hecho es materia de investigación por las autoridades, se conoció un video recientemente que dejó ver el momento en el que Camila se subió a una especie de neumático y tras iniciar el recorrido al llegar a una curva salió expulsada de este hacia el vacío.

¿Yuris Cristel Camila García presentía su muerte antes de lanzarse del tobogán?

En el audiovisual se escucha cuando Yuris Cristel García Manrique antes de iniciar el recorrido en el neumático le expresa su miedo e inseguridad al encargado de la atracción extrema.

La joven le preguntó de manera directa al encargado “¿Me va a recibir alguien allá? ¿No me voy a estrellar?”, dejando ver así su miedo y poca confianza por la atracción que había sido estrenada en febrero del presente año.

A las preguntas de Camila, el encargado le respondió para darle tranquilidad que no tenía que sentir miedo y que todo saldría bien desde que estuviese agarrada con firmeza.

“No tenga miedo, siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”.

Sin embargo, el miedo de Camila García se cumplió y sin llegar a imaginárselo ese especie de premonición se hizo realidad tras salir expulsada hacia el vacío.

Tras lo sucedido la empresa Entre Flores SAS emitió un comunicado en donde expresó sus condolencias a la familia de Camila y donde aseguran cumplieron con todos los protocolos.

"Expresamos a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que enfrentan en este difícil momento.” Se lee en el comunicado.

¿Quién era Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Norte de Santander?

Yuris Cristel Camila García Manrique era una mujer de 28 años que tenía una hija de 4 años y al parecer sostenía económicamente a su progenitora y su hermano menor de 9 años.

Además, se sabe que trabajaba en la Alcaldía de Tibú y estaba estudiando una carrera profesional.

Sobre su fallecimiento según los reportes preliminares, Camila fue trasladada al hospital del municipio de Chinácota en donde fue remitida al Hospital Universitario Etasmo Meoz en donde falleció por la gravedad de las heridas.

