Desempolvan foto de infancia de Yeison Jiménez: su cambio físico sorprende

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reveló inédita foto de su infancia y el físico del artista llama la atención.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así lucía Yeison Jiménez de niño
Así se veía Yeison Jiménez en su infancia. (Foto Canal RCN)

El nombre de Yeison Jiménez no ha dejado de dar de qué hablar en redes sociales y el mundo del entretenimiento desde su fallecimiento el pasado 10 de enero.

¿Cómo lucía Yeison Jiménez en su infancia?

Yeison Jiménez nació en Manzanares, Caldas, producto del amor entre sus padres Orlando Jiménez y Luz Mery Galeano, lugar en el que estuvo hasta su adolescencia antes de mudarse a Bogotá.

A casi dos meses de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana Lina Jiménez compartió una fotografía inédita suya junto al cantante y sus padres.

La imagen muestra al fallecido artista y a su hermana cuando apenas eran unos niños y estaban en una especie de celebración familiar.

Revelan video de Yeison Jiménez cuando iniciaba su carrera musical
Así lucía Yeison Jiménez en su infancia. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Cuál fue la foto de infancia de Yeison Jiménez que salió a la luz?

La apariencia de Yeison en esa etapa de la vida ha llamado la atención de muchos internautas, quienes destacaron el cambio físico del artista con el paso de los años.

El cantante viste una camisa roja y se ve haciendo una especie de mueca frente a la cámara y una seña con sus dedos.

Como era de esperarse esta foto ha conmovido a los seguidores del artista de música popular y también ha generado curiosidad por el gran cambio físico del cantante.

En la imagen y por la mueca que hace Yeison se le ve la parte de su mentón y mandíbula más salida de lo normal.

¿Qué retoques físicos se hizo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez a lo largo de su vida tuvo varios cambios físicos desde sus inicios en la música hasta llegar al escalón más alto de su carrera antes de su fallecimiento.

Aunque el artista habló pocas veces de sus retoques estéticos se conoce que el cantante de Manzanares tuvo un tratamiento de ortodoncia y posteriormente se hizo un diseño de sonrisa, además, se hizo una rinoplastia.

Sin embargo, también el ejercicio y la alimentación se convirtieron en sus aliados en medio de sus exigentes giras por todo el país, por lo que en el último tiempo se veía más corpulento.

