Maleja Restrepo celebra la pronta llegada de un nuevo integrante a su familia con un emotivo video

Maleja Restrepo compartió la emoción por la llegada de su sobrina y enterneció a sus seguidores con un clip familiar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maleja Restrepo conmovió.
Maleja Restrepo conmovió con video familiar. (Foto Canal RCN)

Maleja Restrepo conmovió las redes sociales con un emotivo video de sus hijas Guadalupe y Macarena.

Maleja Restrepo mostró a sus hijas.
Maleja Restrepo mostró a sus hijas cuando estaban más pequeñas. (Foto Canal RCN)

¿Cómo celebró Maleja Restrepo el pronto nacimiento de su sobrina?

Por medio de su Instagram, la presentadora celebró la pronta llegada de su primera sobrina llamada Dharani, con un clip en el que se ve a sus dos pequeñas jugando con su papá Tatán Mejía.

Guadalupe invita a Tatán a bailar mientras Macarena aparece maquillándolo. Los tiernos momentos fueron perfectos para Maleja para mostrar la felicidad que siente por el nacimiento de un nuevo integrante en su familia.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresó sentirse afortunada de encontrarse y elegirse con Tatán, con quien ha formado una familia amorosa y estable.

“Hay recuerdos que tocan el alma, lo lindo que ha sido encontrarnos y elegirnos. Estoy a pocos dias de conocer por primera vez a mi sobrina Dharani y me siento conmovida”, escribió Maleja Restrepo en su post.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que resaltaron la complicidad de la pareja y la ternura de sus hijas, asegurando que sienten como si hubieran vivido toda la vida junto a ellos.

Por otra parte, hace unas semanas Maleja Restrepo estuvo en el centro de la conversación pública al celebrar el Año Nuevo chino.

Algunos internautas la criticaron argumentando que no era coherente presumir de rezar el rosario y al mismo tiempo participar en rituales de otras culturas.

La presentadora respondió con firmeza, asegurando que las personas pueden interesarse en distintas tradiciones y que no entiende la necesidad de las personas de vigilar los gustos ajenos. Maleja concluyó que cada quien es libre de hacer lo que quiera.

Además del emotivo video con sus hijas, Maleja y Tatán sorprendieron hace unos días con un clip divertido en el que la presentadora muestra una uña fracturada y en recuperación.

Entre risas, Tatán le dice que se le ve “horrible”, comentario que desató carcajadas tanto en ellos como en sus seguidores.

Con gestos sencillos pero llenos de significado, Maleja Restrepo y Tatán Mejía logran que sus seguidores se sientan parte de su historia.

Maleja Restrepo espera a su sobrina.
Maleja Restrepo espera la pronta llegada de su sobrina. (Foto Canal RCN)
