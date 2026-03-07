Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Eidevin López genera polémica en La casa de los famosos: sus hermanas lo critican en redes

Eidevin López ha generado atención por sus relaciones en La casa de los famosos. Sus familiares revelaron qué opinan al respecto.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Eidevin López genera polémica en La casa de los famosos
Eidevin López recibe mensajes de sus hermanas / (Foto del Canal RCN)

Eidevin López se ha convertido en uno de los participantes que más comentarios genera en La casa de los famosos Colombia. Sus relaciones con otros participantes no han pasado desapercibidas, y hasta su familia ha decidido opinar desde redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo le ha ido a Eidevin en La casa de los famosos?

Los internautas destacan que la participación de Eidevin López se desarrolla con dinamismo, consolidándose como uno de los participantes que más comentarios ha generado en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo le ha ido a Eidevin en La casa de los famosos?
Eidevin ha llamado la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En las pruebas físicas y pruebas de estrategia ha demostrado que posee agilidad y resistencia, cualidades que le permiten destacarse en las dinámicas del programa. Además, ha mostrado competitividad en las pruebas de líder y de presupuesto.

Sin embargo, en redes afirman que otra de las razones por las que llama la atención es por las relaciones que ha establecido en el reality.

Artículos relacionados

¿Cómo han sido las relaciones de Eidevin López en La casa de los famosos?

Las relaciones de Eidevin se han vuelto uno de los temas más comentados. Aunque mantiene buena convivencia con gran parte de sus compañeros, algunos vínculos han generado controversia entre quienes siguen el reality.

López ha desarrollado un vínculo sólido con Mariana Zapata. Lo que empezó como un coqueteo ha evolucionado en una relación estable dentro de la casa. Los fans aseguran que esta cercanía ha influido en las dinámicas del grupo, modificando alianzas.

¿Cómo han sido las relaciones de Eidevin López en La casa de los famosos?
Eidevin López confiesa su gusto por Mariana Zapata en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Eidevin ha mostrado su interés hacia Zapata. En varias ocasiones le ha preparado algunas sorpresas, como serenatas y desayunos sorpresa, destacando su gusto por la creadora de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la familia de Eidevin López sobre sus relaciones en La casa de los famosos?

Ante su participación, las hermanas de Eidevin López se manifestaron en redes sociales. Tras varios mensajes, los internautas destacan que podría tratarse de una indirecta frente a su relación con Mariana.

A través de Instagram, Evelith López, una de sus hermanas, compartió una historia en Instagram mediante la cual juzgó las decisiones de su hermano:

“Mi hermano es un buen tío con sus sobrinas, pero malísimo eligiendo una buena mujer. Aun así te queremos, hombre noble”.

Por su parte, Arleidys López compartió un video en el que aparece bailando junto al participante del reality. En la grabación incluyó una advertencia en la que manifestó lo que haría si pudiera entrar a visitarlo en el reality.

Las declaraciones llamaron la atención en redes, donde los fans se cuestionan si estas perspectivas podrían influir en el desarrollo de su relación junto a Zapata.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano se mostró cantando a grito herido Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reapareció y dejó misterioso mensaje: "No te resistas al dolor"

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió video cantando despechada y dejó curioso mensaje, ¿indirecta?

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R Westcol

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R

Westcol se sinceró y, en medio de una transmisión en vivo, reveló lo que realmente opina sobre las canciones de Kris R.

Jessica Cediel se defendió de las críticas Jessica Cediel

Jessica Cediel rompió el silencio y se defendió de las críticas: "No voy a cambiar de opinión"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció tras una lluvia críticas por expresar sus ideologías y sus creencias cristianas.

Lo más superlike

Romances. La casa de los famosos

Estos son los romances que se han formado en las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia

Amores inesperados, parejas que trascendieron y otras que quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?