Eidevin López genera polémica en La casa de los famosos: sus hermanas lo critican en redes

Eidevin López se ha convertido en uno de los participantes que más comentarios genera en La casa de los famosos Colombia. Sus relaciones con otros participantes no han pasado desapercibidas, y hasta su familia ha decidido opinar desde redes sociales.

¿Cómo le ha ido a Eidevin en La casa de los famosos?

Los internautas destacan que la participación de Eidevin López se desarrolla con dinamismo, consolidándose como uno de los participantes que más comentarios ha generado en La casa de los famosos Colombia.

Eidevin ha llamado la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En las pruebas físicas y pruebas de estrategia ha demostrado que posee agilidad y resistencia, cualidades que le permiten destacarse en las dinámicas del programa. Además, ha mostrado competitividad en las pruebas de líder y de presupuesto.

Sin embargo, en redes afirman que otra de las razones por las que llama la atención es por las relaciones que ha establecido en el reality.

¿Cómo han sido las relaciones de Eidevin López en La casa de los famosos?

Las relaciones de Eidevin se han vuelto uno de los temas más comentados. Aunque mantiene buena convivencia con gran parte de sus compañeros, algunos vínculos han generado controversia entre quienes siguen el reality.

López ha desarrollado un vínculo sólido con Mariana Zapata. Lo que empezó como un coqueteo ha evolucionado en una relación estable dentro de la casa. Los fans aseguran que esta cercanía ha influido en las dinámicas del grupo, modificando alianzas.

Eidevin López confiesa su gusto por Mariana Zapata en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Eidevin ha mostrado su interés hacia Zapata. En varias ocasiones le ha preparado algunas sorpresas, como serenatas y desayunos sorpresa, destacando su gusto por la creadora de contenido.

¿Qué dijo la familia de Eidevin López sobre sus relaciones en La casa de los famosos?

Ante su participación, las hermanas de Eidevin López se manifestaron en redes sociales. Tras varios mensajes, los internautas destacan que podría tratarse de una indirecta frente a su relación con Mariana.

A través de Instagram, Evelith López, una de sus hermanas, compartió una historia en Instagram mediante la cual juzgó las decisiones de su hermano:

“Mi hermano es un buen tío con sus sobrinas, pero malísimo eligiendo una buena mujer. Aun así te queremos, hombre noble”.

Por su parte, Arleidys López compartió un video en el que aparece bailando junto al participante del reality. En la grabación incluyó una advertencia en la que manifestó lo que haría si pudiera entrar a visitarlo en el reality.

Las declaraciones llamaron la atención en redes, donde los fans se cuestionan si estas perspectivas podrían influir en el desarrollo de su relación junto a Zapata.