Estos son los romances que se han formado en las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia

Durante las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia, se han formado varios romances que han dado de qué hablar, unos más sonados y recordados que otros.

Diez parejas se han formado en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

¿Cuáles son las parejas que se han formado en La casa de los famosos Colombia?

El canal RCN hizo un recuento sobre las parejas que se han formado desde la primera temporada hasta hoy.

En el encierro no solamente se viven tensiones y estrategias, también queda tiempo para el amor.

En la historia del programa se han consolidado diez parejas que marcaron la dinámica de la competencia y la atención del público.

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

En la primera temporada surgieron cuatro romances: Juan David Zapata y Sandra Muñoz, Diana Ángel y Culotauro, Ornella Sierra y Miguel Bueno, además de Miguel Melfi y Nataly Umaña.

La segunda temporada también estuvo cargada de emociones, con cuatro nuevas parejas: Karina García con Marlon Solórzano y luego con Altafulla, Yaya Muñoz con José Rodríguez, y Mateo Varela con Norma Nivia.

Esta última relación es la única que se mantiene vigente tras la salida del reality, demostrando que algunos vínculos logran trascender las cámaras.

En la actual temporada, dos nuevas historias de amor han captado la atención: Eidevin con Mariana Zapata y Alejandro Estrada con Yuli Ruiz.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo celebra la pronta llegada de un nuevo integrante a su familia con un emotivo video

Aunque Mariana había asegurado que no quería tener un romance dentro del programa, poco a poco se ha dejado ver cercana a Eidevin, lo que mantiene la expectativa sobre si su relación continuará fuera del encierro.

El surgimiento de romances dentro del programa no solo genera conversación entre los seguidores, también influye en la estrategia de los participantes. Las alianzas emocionales pueden convertirse en fortalezas o debilidades según el desarrollo del juego.

¿Cómo quedó la placa de nominados de esta segunda eliminación en La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy, además, los famosos tienen un día de fiesta para relajarse tras la gala de nominación que dejó a seis participantes en riesgo de eliminación: Eidevin, Juan Palau, Juanse Laverde, Alexa Torrex, Juancho Arango y Yuli Ruiz.

Ellos deberán enfrentar el cuarto de eliminación, donde será el público quien decida quién continúa en la casa más famosa del país.