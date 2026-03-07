Lady Noriega hizo fuertes declaraciones sobre su convivencia con Alexa Torrex en La casa de los famosos

La reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, Lady Noriega, reveló las razones por las que no tuvo una buena relación con Alexa Torrex.

Lady Noriega habla de su relación con Alexa Torrex tras su eliminación. (Foto Canal RCN)

La actriz se convirtió en la última eliminada del juego tras no recibir el apoyo del público.

Lady solo estuvo en la competencia por dos semanas, pero fue tiempo suficiente para protagonizar varios enfrentamientos con la influenciadora cucuteña.

Dentro de la casa, Lady siempre afirmó que Alexa era la única persona con la que no había podido convivir de manera tranquila.

Tras su salida, explicó que una de las situaciones que más le incomodaban era la invasión de su espacio personal, llegando casi al contacto físico.

Además, señaló que muchas de las actitudes de Alexa le parecían inmaduras e inseguras, como cuando no la dejaba hablar durante el brunch.

¿Qué aspectos criticó Lady Noriega sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Lady Noriega aseguró que la mayoría de los argumentos y acusaciones de Alexa carecían de seriedad.

Sin embargo, reconoció que la creadora de contenido está en un personaje bien preparado y que tiene la capacidad de desconfigurar y generar conflicto con cualquiera de sus rivales en el reality.

Para Lady, esa estrategia puede ser efectiva, pero también desgasta la convivencia. La actriz también habló de la faceta artística de Alexa.

ras la prueba de talento, en la que la influenciadora no tuvo el mejor desempeño, Lady le dio consejos y destacó que tiene mucho potencial para cantar y rapear.

Aun así, recalcó que ser artista requiere preparación y disciplina, y que no basta con improvisar o imitar a otros personajes.

¿Qué mensaje dejó Lady Noriega tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

Noriega fue clara al decir que Alexa no necesita imitar a nadie para destacar, pues tiene la capacidad de construir su propio estilo.

Para ella, no es necesario mostrar facetas forzadas y groseras para generar contenido ni enviar mensajes equivocados a los seguidores del programa.