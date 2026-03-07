Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

Luis Alfonso ha generado conmoción al hablar de su colega Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Esta vez, sorprendió al revelar por qué decidió apoyar al equipo del artista, dejando ver un gesto de solidaridad que ha captado la atención.

¿Por qué Luis Alfonso respaldó al equipo de Yeison Jiménez?

Luis Alfonso señaló que su decisión se basó en la profunda amistad y la hermandad que compartió con Yeison Jiménez. Explicó que, durante el tiempo que trabajaron juntos, fueron "muy parceros", hicieron música y vivieron momentos muy significativos.

Luis Alfonso habla de su amistad con Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Freepik)

Para él, el respaldo no solo es una cuestión profesional, sino también un acto de solidaridad con quienes fueron cercanos a su colega.

En varias ocasiones, el artista ha recordado que Yeison no era solo un cantante, sino una persona a quien admiró y sigue queriendo profundamente; por eso, ha afirmado que se encuentra dispuesto a preservar su legado.

¿Qué iniciativa tuvo Luis Alfonso para acompañar al equipo de Yeison Jiménez?

Luis Alfonso explicó que, tras la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, se reunió con varios integrantes del género popular, incluyendo a Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, entre otros.

Durante ese encuentro, compartió su propuesta:

“Tengo una idea, vamos a adoptar a los pelados. Vamos a empezar a llevarnos músicos, y así, entre todo el combo que adoptemos de dos o tres, los adoptamos a todos”.

Luis Alfonso brindó su apoyo al equipo de Yeison Jiménez / (Fotos del Canal RCN)

El artista destacó que era consciente de que muchas familias quedaron sin empleo y que, con esta iniciativa, buscó garantizar que los miembros del equipo contaran con oportunidades laborales y estabilidad profesional.

¿Qué tipo de apoyo ofrece Luis Alfonso al equipo de Yeison Jiménez?

El artista afirmó estar disponible "las 24/7 para lo que se ofrezca y para lo que haya que hacer". Comentó que se reunió con varios miembros del equipo para hacerles saber que estaría dispuesto a incluirlos en sus proyectos y en los de otros artistas.

Aunque algunos prefieren mantenerse unidos en su propio proyecto, Luis Alfonso subrayó que las puertas de apoyo siempre estarán abiertas para quienes decidan sumarse a sus iniciativas o colaborar con otros colegas.