Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

Luis Alfonso conmovió en redes al destacar que su apoyo por Yeison Jiménez, amigo y colega, seguirá vigente por mucho tiempo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Luis Alfonso apoyó al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento / (Fotos del Canal RCN)

Luis Alfonso ha generado conmoción al hablar de su colega Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Esta vez, sorprendió al revelar por qué decidió apoyar al equipo del artista, dejando ver un gesto de solidaridad que ha captado la atención.

Artículos relacionados

¿Por qué Luis Alfonso respaldó al equipo de Yeison Jiménez?

Luis Alfonso señaló que su decisión se basó en la profunda amistad y la hermandad que compartió con Yeison Jiménez. Explicó que, durante el tiempo que trabajaron juntos, fueron "muy parceros", hicieron música y vivieron momentos muy significativos.

¿Por qué Luis Alfonso respaldó al equipo de Yeison Jiménez?
Luis Alfonso habla de su amistad con Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Freepik)

Para él, el respaldo no solo es una cuestión profesional, sino también un acto de solidaridad con quienes fueron cercanos a su colega.

En varias ocasiones, el artista ha recordado que Yeison no era solo un cantante, sino una persona a quien admiró y sigue queriendo profundamente; por eso, ha afirmado que se encuentra dispuesto a preservar su legado.

Artículos relacionados

¿Qué iniciativa tuvo Luis Alfonso para acompañar al equipo de Yeison Jiménez?

Luis Alfonso explicó que, tras la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, se reunió con varios integrantes del género popular, incluyendo a Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, entre otros.

Durante ese encuentro, compartió su propuesta:

“Tengo una idea, vamos a adoptar a los pelados. Vamos a empezar a llevarnos músicos, y así, entre todo el combo que adoptemos de dos o tres, los adoptamos a todos”.

¿Qué iniciativa tuvo Luis Alfonso para acompañar al equipo de Yeison Jiménez?
Luis Alfonso brindó su apoyo al equipo de Yeison Jiménez / (Fotos del Canal RCN)

El artista destacó que era consciente de que muchas familias quedaron sin empleo y que, con esta iniciativa, buscó garantizar que los miembros del equipo contaran con oportunidades laborales y estabilidad profesional.

Artículos relacionados

¿Qué tipo de apoyo ofrece Luis Alfonso al equipo de Yeison Jiménez?

El artista afirmó estar disponible "las 24/7 para lo que se ofrezca y para lo que haya que hacer". Comentó que se reunió con varios miembros del equipo para hacerles saber que estaría dispuesto a incluirlos en sus proyectos y en los de otros artistas.

Aunque algunos prefieren mantenerse unidos en su propio proyecto, Luis Alfonso subrayó que las puertas de apoyo siempre estarán abiertas para quienes decidan sumarse a sus iniciativas o colaborar con otros colegas.

Vamos a seguir uniditos. Los respetamos y siempre estaremos a la orden para el apoyo

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón? Talento nacional

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón?

En las últimas horas, un reconocido musico vallenato confirmó la separación de su agrupación e internautas dividen opiniones.

Blessd cantará en Barranquilla y Medellín Blessd

Medellín y Barranquilla están preparados para recibir a 'El Mejor Hombre del Mundo': el tour de Blessd

Blessd, el artista más escuchado en Colombia en el 2025, llegará a Barranquilla y Medellín con su tour "El Mejor Hombre del Mundo"

La Pestilencia se retira de la música Talento nacional

La Pestilencia dice adiós después de 4 décadas: harán un show de despedida en Bogotá

'La Pestilencia' la banda punk más reconocida de Bogotá sorprendió al público al anunciar su retiro en la música tras 40 años de carrera

Lo más superlike

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados juntos Ester Expósito

Ester Expósito y Kylian Mbappé generan rumores de romance tras ser vistos juntos en París

Ester Expósito y Kylian Mbappé generaron rumores de romance en redes tras ser vistos juntos en París. ¿Qué estaban haciendo?

Juanda Caribe y Juan Palau le jugaron una broma a Karola. Juanda Caribe

Karola reaccionó de manera inesperada a la broma de Elvis y Crespo en La casa de los famosos Colombia

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Le llevaron mariachis a perrita que le aplicarían la eutanasia Viral

Perrita recibió serenata de mariachis antes de que le pusieran la eutanasia

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?