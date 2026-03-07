Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Perrita recibió serenata de mariachis antes de que le pusieran la eutanasia

Antes de practicarle la eutanasia, una familia decidió darle a su mascota una despedida inolvidable con mariachis.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Le llevaron mariachis a perrita que le aplicarían la eutanasia
El video de los mariachis a perrita conmueve las redes. (Fotos AFP: David Becker y Freepik)

En redes sociales se viralizó el emotivo momento en el que una perrita recibió una emotiva serenata de mariachis la noche anterior que le aplicaran la eutanasia.

Video de perrita golden retriever que recibió mariachis antes que le aplicaran la eutanasia

Las mascotas suelen ocupar un lugar especial en la vida de muchas personas, y cuando llega el momento de decir adiós, el dolor puede sentirse tan profundo como despedir a un ser querido.

Así lo demostró una familia que decidió darle un último gesto de amor a su perrita antes de que le practicaran la eutanasia. El usuario "@felioks23" compartió en redes un video que rápidamente conmovió a miles de personas.

En este quedó el momento que su familia decidió llevarle una serenata a su perrita Cattaleya de raza golden retriever, a quien tras enfrentar varios problemas de salud, decidieron colocarle la eutanasia para evitarle más sufrimiento.

Mariachis a perrita enferma
Los mariachis le cantaron a la perrita antes de su muerte. (Foto Freepik)

La reacción de la perrita a los mariachis en su despedida

Una noche antes de ese difícil momento de despedida, la familia de la mascota quiso regalarle una despedida diferente y para esto buscó un grupo de mariachis.

La agrupación decidió cumplirle ese deseo a los amos de Cattleya y como si fuera una persona le cantaron con todo el sentimiento emotiva canciones como 'Amor eterno' a la perrita.

Mientras sonaban los acordes de la canción, en el video se ve a Cattaleya sentada y tranquila, escuchando la música rodeada de caricias, miradas llenas de nostalgia, como si supiese que era una dedicatoria para ella.

El encargado de hacer la publicación expresó su dolor al recordar este momento, en el que despidieron a esta mascota que los acompañó por varios años.

El video no tardó en volverse viral y desatar una ola de comentarios de personas que confesaron haber llorado al verlo. Muchos recordaron a sus propias mascotas y coincidieron en algo: los animales dejan huellas profundas en la vida de quienes los aman.

