Juliana Calderón sacó a la luz inédita foto minutos antes del accidente de Yeison Jiménez
Juliana Calderón reveló inédita foto que le envió el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: "Sigo maldiciendo ese sábado".
El 10 de marzo se cumplen dos meses desde el trágico accidente aéreo en el que el cantante Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave perdieron la vida.
¿Cuál fue la foto que Juliana Calderón reveló de antes del accidente de Yeison Jiménez?
La muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo conformado por Jefferson Osorio, Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y Oscar Marín no deja de generar dolor y consternación entre sus familiares y amigos.
Precisamente, la influenciadora Juliana Calderón, pareja de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison, rompió su silencio en las últimas horas y compartió una inédita foto que al parecer le envió su pareja antes del accidente.
En la imagen que sacó a la luz Juliana Calderón se observa a Juan Manuel Rodríguez posando en medio de la pista aérea junto a unas aeronaves de fondo.
Juliana Calderón hizo confesión junto a la última foto de su pareja antes del accidente
Juliana Calderón expresó su dolor junto a la fotografía asegurando que no deja de 'maldecir' ese día.
Aún sigo maldiciendo ese sábado.
La influenciadora también compartió una emotiva canción junto a la fotografía llamada "Tu viaje me duele" de Pipe Bueno, canción que habla de la tristeza de una persona por la partida de alguien.
Tengo una tristeza en el alma y eso no lo puedo ocultar. Es que te fuiste sin avisar y hoy la tristeza me quiere matar. Yo sé que te fuiste sin querer.
Juliana Calderón en sus historias también compartió un video en el que se mostró cantando y llorando, asegurando que el dolor que ella sentía no lo podía describir y que cada día se hace más difícil de conllevar.
La influenciadora ha contado en diferentes entrevistas que, aunque llevaba unos meses saliendo con Juan Manuel su relación fue bastante fuerte y cercana, además, que horas antes de su muerte él la llamó a pedirle perdón.