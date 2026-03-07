Juliana Calderón sacó a la luz inédita foto minutos antes del accidente de Yeison Jiménez

El 10 de marzo se cumplen dos meses desde el trágico accidente aéreo en el que el cantante Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave perdieron la vida.

La muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo conformado por Jefferson Osorio, Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y Oscar Marín no deja de generar dolor y consternación entre sus familiares y amigos.

Precisamente, la influenciadora Juliana Calderón, pareja de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison, rompió su silencio en las últimas horas y compartió una inédita foto que al parecer le envió su pareja antes del accidente.

En la imagen que sacó a la luz Juliana Calderón se observa a Juan Manuel Rodríguez posando en medio de la pista aérea junto a unas aeronaves de fondo.

Juliana Calderón hizo confesión junto a la última foto de su pareja antes del accidente

Juliana Calderón expresó su dolor junto a la fotografía asegurando que no deja de 'maldecir' ese día.

Aún sigo maldiciendo ese sábado.

La influenciadora también compartió una emotiva canción junto a la fotografía llamada "Tu viaje me duele" de Pipe Bueno, canción que habla de la tristeza de una persona por la partida de alguien.

Tengo una tristeza en el alma y eso no lo puedo ocultar. Es que te fuiste sin avisar y hoy la tristeza me quiere matar. Yo sé que te fuiste sin querer.



Juliana Calderón en sus historias también compartió un video en el que se mostró cantando y llorando, asegurando que el dolor que ella sentía no lo podía describir y que cada día se hace más difícil de conllevar.

La influenciadora ha contado en diferentes entrevistas que, aunque llevaba unos meses saliendo con Juan Manuel su relación fue bastante fuerte y cercana, además, que horas antes de su muerte él la llamó a pedirle perdón.