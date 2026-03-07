Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' genera preocupación en redes tras publicar video en prisión

Un actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' ha generado preocupación a sus seguidores tras compartir un video desde prisión en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' causó revuelo en redes al publicar un video indicando que estaría en prisión. (Foto: Freepik)

Un reconocido actor de la exitosa serie de Canal RCN, 'Pandillas, Guerra y Paz', publicó un video desde prisión que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Quién es el actor de 'Pandilla, Guerra y Paz' que publicó un video en redes desde la prisión?

La serie 'Pandillas, Guerra y Paz' es recordada por millones de colombianos por retratar las distintas problemáticas sociales que enfrentaban muchos jóvenes a comienzos de los años 2000.

Actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' ´publicó video desde prisión
Un reconocido actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' reveló con un video que está en prisión. (Foto: Freepik)

La producción se convirtió en un referente de la televisión nacional y dejó personajes inolvidables para toda una generación.

Figuras como 'Mateito', 'El viejo Javi' y 'Richard' quedaron grabadas en la memoria del público. Sin embargo, recientemente la serie volvió a ser tema de conversación luego de que uno de sus actores revelara, a través de un curioso video, que actualmente se encuentra en prisión.

Se trata del actor José Hurley Rojas, recordado por interpretar a 'Rasputin', y quien en un video publicado en redes sociales dio a conocer que estaba en prisión, mientras se le ve conversando con su abogada y, posteriormente, interactuando con varios reclusos que reaccionan entre risas a sus ocurrencias.

El video, que ya suma miles de reproducciones y comentarios, generó diversas reacciones entre los usuarios, especialmente entre quienes expresaron preocupación por la situación del actor.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones tuvieron los seguidores del actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' que aseguró estar en prisión?

En la sección de comentarios del video, varios usuarios expresaron su preocupación al ver al actor en prisión. Incluso algunos dudaron de la veracidad de las imágenes y sugirieron que podría tratarse de un proyecto o contenido que el propio actor estaría preparando.

Sin embargo, otros internautas reaccionaron con molestia y le manifestaron a José que con temas relacionados con la vida carcelaria no era apropiado jugar ni generar confusión entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Está realmente el actor José Hurley Rojas de 'Pandillas, Guerra y Paz' en prisión?

Aunque el video que circula en redes generó preocupación entre muchos seguidores, lo cierto es que el actor José Hurley Rojas no irá a prisión.

Las imágenes forman parte de una estrategia de comunicación política en la que el actor decidió participar, lo que llevó a que varios usuarios interpretaran erróneamente la situación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados juntos Ester Expósito

Ester Expósito y Kylian Mbappé generan rumores de romance tras ser vistos juntos en París

Ester Expósito y Kylian Mbappé generaron rumores de romance en redes tras ser vistos juntos en París. ¿Qué estaban haciendo?

Ana María Estupiñán enterneció al celebrar un momento muy especial junto a su bebé Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció al celebrar un momento muy especial junto a su bebé, ¿cuál?

Emanuel, primer hijo de Ana María Estupiñán y Mattías Bylin, vivió un momento especial acompañado de sus familiares.

Juliana Calderón publicó foto que dejó su pareja antes del accidente Juliana Calderón

Juliana Calderón sacó a la luz inédita foto minutos antes del accidente de Yeison Jiménez

Juliana Calderón reveló inédita foto que le envió el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: "Sigo maldiciendo ese sábado".

Lo más superlike

Video de las últimas palabras de mujer que se lanzó en tobogán Viral

Sale a la luz video de las últimas palabras de mujer que murió tras lanzarse de tobogán

Camila García había tenido un presentimiento previo al lanzarse del tobogán en parque de Chinácota, Norte de Santander.

Lady Noriega reveló detalles. Lady Noriega

Lady Noriega hizo fuertes declaraciones sobre su convivencia con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?