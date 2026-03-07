Un reconocido actor de la exitosa serie de Canal RCN, 'Pandillas, Guerra y Paz', publicó un video desde prisión que ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es el actor de 'Pandilla, Guerra y Paz' que publicó un video en redes desde la prisión?

La serie 'Pandillas, Guerra y Paz' es recordada por millones de colombianos por retratar las distintas problemáticas sociales que enfrentaban muchos jóvenes a comienzos de los años 2000.

Un reconocido actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' reveló con un video que está en prisión. (Foto: Freepik)

La producción se convirtió en un referente de la televisión nacional y dejó personajes inolvidables para toda una generación.

Figuras como 'Mateito', 'El viejo Javi' y 'Richard' quedaron grabadas en la memoria del público. Sin embargo, recientemente la serie volvió a ser tema de conversación luego de que uno de sus actores revelara, a través de un curioso video, que actualmente se encuentra en prisión.

Se trata del actor José Hurley Rojas, recordado por interpretar a 'Rasputin', y quien en un video publicado en redes sociales dio a conocer que estaba en prisión, mientras se le ve conversando con su abogada y, posteriormente, interactuando con varios reclusos que reaccionan entre risas a sus ocurrencias.

El video, que ya suma miles de reproducciones y comentarios, generó diversas reacciones entre los usuarios, especialmente entre quienes expresaron preocupación por la situación del actor.

¿Qué reacciones tuvieron los seguidores del actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' que aseguró estar en prisión?

En la sección de comentarios del video, varios usuarios expresaron su preocupación al ver al actor en prisión. Incluso algunos dudaron de la veracidad de las imágenes y sugirieron que podría tratarse de un proyecto o contenido que el propio actor estaría preparando.

Sin embargo, otros internautas reaccionaron con molestia y le manifestaron a José que con temas relacionados con la vida carcelaria no era apropiado jugar ni generar confusión entre sus seguidores.

¿Está realmente el actor José Hurley Rojas de 'Pandillas, Guerra y Paz' en prisión?

Aunque el video que circula en redes generó preocupación entre muchos seguidores, lo cierto es que el actor José Hurley Rojas no irá a prisión.

Las imágenes forman parte de una estrategia de comunicación política en la que el actor decidió participar, lo que llevó a que varios usuarios interpretaran erróneamente la situación.