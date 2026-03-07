Así lucía la mamá de La Segura antes de sus procedimientos físicos, ¿irreconocible?

Natalia Segura mejor conocida como La Segura en el mundo de las redes sociales reveló recientemente una foto de su mamá Alexa Mena en su adolescencia cuando no tenía ningún retoque físico.

¿Cómo lucía Alexa Mena, mamá de La Segura, antes de los procedimientos físicos?

Alexa Mena a la par de su hija La Segura ha hecho una gran comunidad en redes sociales, pues solo en Instagram supera el millón de seguidores.

La mamá de la influenciadora se destaca en sus redes por su llamativo físico en el que se destacan varios procedimientos físicos.

Sin embargo, La Segura desempolvó una foto que le compartieron de cuando era una bebé y su mamá la cargaba en brazos en donde dejó ver cómo se veía Alexa en su adolescencia.

La Segura reveló cómo lucía su mamá en su adolescencia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó La Segura al ver el cambio físico de su mamá?

En la imagen se ve a Alexa cargando en sus brazos a La Segura en un balcón en donde luce una camisa tipo esqueleto y unos pantalones cortos de jean.

La Segura junto a esta inédita imagen compartió un mensaje en el que destacó la emotividad que le dio ver a su mamá en esa época cuando ella era tan solo una bebé.

Mi hermano me mandó esta reliquia y solo pensé 2 cosas. Número 1 que amo tanto a mi mami y número 2 que mi hijo ahora es igualito a mí.

Asimismo, aseguró que esta 'reliquia' le había demostrado que su hijo es igualito físicamente a ella, algo por lo que iba a conservar esta foto como un tesoro.



Algo que llamó la atención fue el gran cambio físico de Alexa Mena ya que se ve completamente al natural sin ningún retoque físico.

¿Qué cirugías se ha hecho Alexa Mena, mamá de La Segura?

En la foto se ve a Alexa Mena con su cabello completamente negro, su figura delgada y con su rostro sin cirugías.

En la actualidad según ha comentado Alexa se ha hecho varios procedimientos físicos que superan los 300 millones de pesos colombianos.

Entre esos retoques se destacan varias rinoplastias, liposucciones, prótesis, marcación, definición del rostro, botox, entre otros.

Precisamente, estos procedimientos físicos hacen que Alexa sea elogiada y admirada por miles de mujeres en redes sociales.