Familiar de Yeison Jiménez contó lo que harán tras dos meses de su muerte

Hermana de Yeison Jiménez reveló el homenaje que le harán al artista y a su equipo tras dos meses de sus muertes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Homenaje a Yeison Jiménez tras 2 meses de su muerte
Le rendirán homenaje a Yeison Jiménez tras 2 meses de su muerte. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El 10 de marzo se cumplen dos meses desde el trágico accidente aéreo que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, además, del piloto, en Paipa, Boyacá.

¿Cuál será el homenaje que le harán a Yeison Jiménez tras dos meses de su muerte?

La muerte del artista de Manzanares no deja de generar conmoción en sus familiares y seguidores, quienes a pesar de su dolor han buscado la manera de rendirle tributo a su memoria.

Precisamente, Lina Jiménez, hermana del artista, compartió recientemente una publicación en la que dejó ver el homenaje que le harán al cantante en Bogotá.

En una pancarta con una foto del cantante y su equipo de trabajo se puede ver que al artista y a su equipo les rendirán un sentido homenaje en una iglesia de la capital colombiana.

En memoria de nuestro artista y todo su equipo de trabajo los invitamos con mucho amor a honrar sus memorias.

Yeison Jiménez cumplirá dos meses de su fallecimiento.
Yeison Jiménez recibirá homenaje tras dos meses de su muerte. (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

¿Dónde será el homenaje de Yeison Jiménez?

La hermana de Yeison Jiménez compartió esta pancarta con la información de la parroquia en donde se llevará a cabo esta misa.

Según se lee en la imagen esta se realizará en la Parroquia Jesús Amor Misericordioso Santuario de la Divina Misericordia en el barrio Castilla.

Allí dieron carta abierta para que seguidores del artista puedan asistir a este homenaje en honor a Yeison Jiménez y su equipo de trabajo.

Con profundo amor invitamos a familiares y amigos a la Santa Misa en memoria de; Yeison Jiménez, Jefferson Osorio, Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y Oscar Marín.

¿Qué nuevos detalles han salido a la luz sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Hasta el momento los detalles del accidente de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo fueron presentados por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) quienes revelaron en análisis preliminar que sucedió con la aeronave.

Según reportaron en un documento oficial la aeronave Piper 31-325 S/N 318-212005 estaba en condiciones óptimas y cumplía con todos los requisitos técnicos para realizar el vuelo.

“La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-212005 se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo”.

Asimismo, revelaron que el día anterior al accidente le habían hecho mantenimiento en uno de sus motores y las pruebas de vuelo habían salido exitosas.

Frente al piloto de esta, se reveló que también cumplía con toda la documentación y pruebas físicas para hacer el vuelo.

Maluma homenajeó a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro.
Detalles del accidente de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)
