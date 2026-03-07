Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y Sara Uribe ponen en duda la relación de Karola y Eidevin en La casa de los famosos

Karina García y Sara Uribe aseguraron que el amor entre Karola y Eidevin en La casa de los famosos, no es del todo cierto.

Por: Tatiana Romero Torres
Karina García y Sara Uribe cuestionan la relación de Eidevin y Karola en La casa de los famosos
Karina García y Sara Uribe hablan sobre la relación de Eidevin y Karola en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Karola y Eidevin en La casa de los famosos sigue generando debates. En las últimas horas, Karina García y Sara Uribe rompieron el silencio y revelaron lo que, según ellas, ocurre entre ambos participantes.

¿Qué ha pasado entre Eidevin y Karola?

En redes destacan que la relación entre Eidevin López y Karola Alcendra ha cambiado con el paso del tiempo. Inicialmente, los participantes demostraron su cercanía y, en varias ocasiones, destacaron que entre los dos había surgido "una amistad con gran conexión".

¿Qué ha pasado entre Eidevin y Karola?
La historia de Eidevin y Karola llama la atención en redes / (Foto del Canal RCN)

Poco después, los internautas evidenciaron algunas muestras de cariño que no pasaron desapercibidas. Eidevin permanecía gran parte del tiempo junto a la cartegenera y le afirmaba que siempre estaría ahí para ella.

Sin embargo, todo cambió cuando Eidevin le dio una serenata y un beso a Mariana, lo que muchos, incluso Karola, interpretaron como un detalle que cambió el vínculo que ambos estaban construyendo.

En respuesta, Karola tomó distancia y declaró que su relación con Eidevin “no va más”, evitando cualquier interacción adicional.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la relación de Karola y Eidevin?

En medio de una conversación en ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?, Sara, quien también fue participante del reality, expresó su sorpresa por la rapidez con la que Karola mostró interés por Eidevin.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la relación de Karola y Eidevin?
Sara Uribe cuestiona la relación de Karola y Eidevin / (Foto del Canal RCN)

La actriz llamó la atención al cuestionar cómo alguien puede enamorarse en tan solo quince días dentro de un reality.

"¿Cómo Karola se enamora en quince días?", preguntó.

De acuerdo a su experiencia, Uribe reveló que, debido a las condiciones del juego, las personas pueden llegar a sentir un "amor bonito", pero no hasta el punto de enamorarse

¿Qué dijo Karina sobre Karola?

Karina coincidió con los comentarios de Sara y explicó que lo que ocurre entre Karola y Eidevin no se puede calificar como amor, sino como una obsesión.

Señaló que dentro del reality todo se siente amplificado: si alguien gusta de otra persona, la sensación se percibe como mucho más fuerte. Si la quiere, parece que la ama; y si cree amarla, ese sentimiento se intensifica mucho más.

Sin embargo, aclaró que estas emociones exageradas no reflejan necesariamente lo que ocurriría fuera de la casa.

Sus declaraciones fueron ampliamente comentadas por los internautas, quienes destacan que continuarán a la expectativa para entender cuáles son los verdaderos sentimientos de los participantes en La casa de los famosos Colombia.

