Ana María Estupiñán enterneció al celebrar un momento muy especial junto a su bebé, ¿cuál?

Emanuel, primer hijo de Ana María Estupiñán y Mattías Bylin, vivió un momento especial acompañado de sus familiares.

Hijo de Ana María Estupiñán asistió a su primer evento / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Ana María Estupiñán ha llamado la atención de los fans al revelar detalles acerca del nacimiento de su primer bebé. A través de sus redes, la actriz enterneció al mostrar cuál fue el primer evento al que su hijo asistió.

¿Cuándo nació el hijo de Ana María Estupiñán?

El hijo de Ana María Estupiñán, Emanuel Bylin Estupiñán, nació el 12 de febrero de 2026, marcando uno de los momentos más importantes en la vida de la actriz.

Aunque la noticia se conoció oficialmente unos días después, el 20 de febrero, la actriz compartió con sus seguidores todos los detalles de este momento tan especial a través de sus redes sociales.

Ana María Estupiñán anunció el nacimiento de su primer hijo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Emanuel nació a las 11:22 de la mañana, con un peso de 3,300 gramos y una estatura de 52 centímetros. Su llegada llenó de emoción tanto a la familia como a los fanáticos de la actriz, quienes celebraron la noticia desde sus cuentas sociales.

¿Qué dijo Ana María Estupiñán sobre el nacimiento de su hijo?

Ana María Estupiñán ha compartido mensajes muy emotivos sobre la llegada de su primer hijo, Emanuel Bylin Estupiñán. La actriz relató que recibir a su bebé fue una experiencia transformadora, llena de emoción y conexión inmediata.

Ana María Estupiñán enterneció al hablar de su hijo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Desde que anunció su embarazo en octubre de 2025, Ana María ha reflexionado sobre los distintos roles que ha tenido en su carrera, como cantante y actriz, y ha señalado que la maternidad es el personaje más significativo hasta ahora.

Tanto ella como su esposo han destacado que su hijo es un sueño cumplido después de varios años de matrimonio junto a Mattias Bylin.

¿Cuál fue el primer evento del hijo de Ana María Estupiñán?

La actriz enterneció a sus seguidores al mostrar el primer evento al que asistió su hijo, apenas días después de nacer. Emanuel estuvo presente en un momento muy especial para la familia, en la misma hacienda donde Ana María y su esposo celebraron su matrimonio.

"Fue hermoso que Emanuel, con apenas unos días de nacido, pudiera estar también en el lugar donde todo comenzó para sus papás", destacó.

El momento se dio durante la boda de su hermana, permitiendo que Emanuel acompañara a su tía en un momento tan importante. Para Ana María, fue un instante lleno de emociones, no solo por celebrar a su hermana, sino también por vivirlo en familia.

La publicación fue ampliamente comentada por los fans, quienes destacaron la unión que Ana María tiene con su familia, en especial con Emanuel y Mattias.

