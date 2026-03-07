Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cara Rodríguez, ex de Beéle, confesó por qué ha decidido no formalizar su nueva relación

Cara Rodríguez, ex de Beéle, llamó la atención al afirmar que su prioridad es la tranquilidad de Ethan y Paolo, sus hijos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Cara Rodríguez, ex de Beéle, confesó por qué ha decidido no formalizar su nueva relación
Cara Rodríguez no formaliza su nueva relación / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Camila Rodríguez, más conocida como "Cara" llamó la atención de los internautas al revelar detalles de Jake Castro, su nueva pareja. La creadora de contenido confesó que aún no ha oficializado su relación. La razón generó múltiples comentarios en redes.

Artículos relacionados

¿Quién es Cara Rodríguez?

Cara Rodríguez es una creadora de contenido, modelo y emprendedora colombiana. Se dio a conocer masivamente en el mundo del entretenimiento por su relación de varios años con el cantante de música urbana Beéle.

En redes destacan que fue la pareja sentimental del cantante barranquillero durante gran parte de su ascenso a la fama. Tienen dos hijos en común, Ethan y Paolo. Durante mucho tiempo, se les vio como una de las parejas más estables del género urbano en Colombia.

¿Quién es Cara Rodríguez?
Cara Rodríguez, creadora de contenido colombiana / (Foto del Canal RCN)

Más allá de su vida personal, Cara ha construido una comunidad sólida en Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre maternidad, estilo de vida, belleza y música.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre su nueva relación?

Cara ha compartido detalles sobre su nueva etapa sentimental tras su separación del cantante Beéle. Desde que oficializó su relación con el productor musical y DJ Jake Castro, ha compartido varios momentos en redes sociales.

Cara ha descrito a Jake como un "regalo divino" en sus vidas (refiriéndose a ella y a sus hijos, Ethan y Paolo). Durante la celebración del cumpleaños del productor, expresó su gratitud por haberlo encontrado, destacando la felicidad que ha traído a su hogar.

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre su nueva relación?
Cara Rodríguez habla sobre su nueva relación / (Foto del Canal RCN)

Además, ha resaltado la relación de Jake con sus hijos. Rodríguez ha revelado en varias ocasiones que él le prometió "nunca fallarles". La creadora de contenido se ha mostrado conmovida al recordar esa promesa, pues afirma que para ella, la estabilidad de sus hijos es lo más importante.

Artículos relacionados

¿Por qué Cara Rodríguez no oficializa su relación con Jake Castro?

A través de una transmisión en vivo, Camila explicó que la principal razón para no oficializar su relación con Jake Castro está vinculada a la protección y bienestar de sus hijos.

Rodríguez destaca que evita involucrar a los niños en situaciones a las que no pertenecen, afirmando que hay temas que aún no podrían comprender. Cara aseguró que sus niños no deberían saber de novios o relaciones, pues por ahora, sus prioridades están en aprender.

Decirles: "No, es que yo tengo novio. Ellos no entienden eso. Ellos están para jugar, enseñarlos a leer, a escribir

Sus declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes, donde los internautas destacaron la importancia de establecer límites y prioridades en este tipo de situaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano se mostró cantando a grito herido Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reapareció y dejó misterioso mensaje: "No te resistas al dolor"

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió video cantando despechada y dejó curioso mensaje, ¿indirecta?

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R Westcol

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R

Westcol se sinceró y, en medio de una transmisión en vivo, reveló lo que realmente opina sobre las canciones de Kris R.

Jessica Cediel se defendió de las críticas Jessica Cediel

Jessica Cediel rompió el silencio y se defendió de las críticas: "No voy a cambiar de opinión"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció tras una lluvia críticas por expresar sus ideologías y sus creencias cristianas.

Lo más superlike

Romances. La casa de los famosos

Estos son los romances que se han formado en las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia

Amores inesperados, parejas que trascendieron y otras que quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?