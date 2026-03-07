Cara Rodríguez, ex de Beéle, confesó por qué ha decidido no formalizar su nueva relación

Camila Rodríguez, más conocida como "Cara" llamó la atención de los internautas al revelar detalles de Jake Castro, su nueva pareja. La creadora de contenido confesó que aún no ha oficializado su relación. La razón generó múltiples comentarios en redes.

¿Quién es Cara Rodríguez?

Cara Rodríguez es una creadora de contenido, modelo y emprendedora colombiana. Se dio a conocer masivamente en el mundo del entretenimiento por su relación de varios años con el cantante de música urbana Beéle.

En redes destacan que fue la pareja sentimental del cantante barranquillero durante gran parte de su ascenso a la fama. Tienen dos hijos en común, Ethan y Paolo. Durante mucho tiempo, se les vio como una de las parejas más estables del género urbano en Colombia.

Cara Rodríguez, creadora de contenido colombiana / (Foto del Canal RCN)

Más allá de su vida personal, Cara ha construido una comunidad sólida en Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre maternidad, estilo de vida, belleza y música.

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre su nueva relación?

Cara ha compartido detalles sobre su nueva etapa sentimental tras su separación del cantante Beéle. Desde que oficializó su relación con el productor musical y DJ Jake Castro, ha compartido varios momentos en redes sociales.

Cara ha descrito a Jake como un "regalo divino" en sus vidas (refiriéndose a ella y a sus hijos, Ethan y Paolo). Durante la celebración del cumpleaños del productor, expresó su gratitud por haberlo encontrado, destacando la felicidad que ha traído a su hogar.

Cara Rodríguez habla sobre su nueva relación / (Foto del Canal RCN)

Además, ha resaltado la relación de Jake con sus hijos. Rodríguez ha revelado en varias ocasiones que él le prometió "nunca fallarles". La creadora de contenido se ha mostrado conmovida al recordar esa promesa, pues afirma que para ella, la estabilidad de sus hijos es lo más importante.

¿Por qué Cara Rodríguez no oficializa su relación con Jake Castro?

A través de una transmisión en vivo, Camila explicó que la principal razón para no oficializar su relación con Jake Castro está vinculada a la protección y bienestar de sus hijos.

Rodríguez destaca que evita involucrar a los niños en situaciones a las que no pertenecen, afirmando que hay temas que aún no podrían comprender. Cara aseguró que sus niños no deberían saber de novios o relaciones, pues por ahora, sus prioridades están en aprender.

Decirles: "No, es que yo tengo novio. Ellos no entienden eso. Ellos están para jugar, enseñarlos a leer, a escribir

Sus declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes, donde los internautas destacaron la importancia de establecer límites y prioridades en este tipo de situaciones.