¿Quiere ser mamá? Laura de León generó revuelo con su contundente respuesta sobre la maternidad

Laura de León sorprendió al dar una respuesta que reflejó cómo han cambiado sus planes personales con el paso del tiempo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La actriz Laura de Leóncausó revuelo con su respuesta cuando le preguntaron para cuándo se convertiría en mamá.

Laura de León reveló que tiene tres hijos.
Laura de León reveló que tiene tres hijos gatunos. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Laura de León sobre su maternidad?

Laura estuvo inmersa durante varias semanas en rumores y especulaciones sobre una supuesta ruptura con el presentador Salomón Bustamante.

Sin embargo, ella se ha encargado de desmentirlos mediante fotografías y publicaciones en redes sociales que muestran la solidez de su relación.

En la dinámica de la caja de preguntas de Instagram, un seguidor le consultó sobre sus planes de maternidad y la actriz respondió de manera contundente.

Subió una fotografía de la pata de un gato y escribió “tengo 3”, dejando claro que por ahora no está pensando en traer un bebé al mundo.

¿En cuántas series ha participado la actriz Laura de León?

En la misma dinámica, Laura de León también habló de su carrera artística. Reveló que ha participado en 12 series, lo que la ha posicionado como una de las actrices más versátiles del medio.

Su talento y disciplina le han permitido consolidarse en la industria, ganándose el cariño del público y el respeto de sus colegas.

Uno de los proyectos más recordados por los seguidores es la novela Rojo Carmesí, producción del Canal RCN.

Laura expresó que recibe constantemente mensajes de personas que la recuerdan por ese papel y que estarían encantadas con una segunda temporada.

Aunque considera poco probable que se realice, la actriz confesó que sería un reto que asumiría con entusiasmo.

Laura y Salomón Bustamante se han mostrado muy enamorados en redes sociales, compartiendo momentos que reflejan complicidad y estabilidad.

Para ella, la maternidad es un paso que debe darse en el momento adecuado y no por presión social.

Además, Laura ha confesado en algunas oportunidades que en algún momento pensó en tener una familia numerosa, similar a la de la que proviene, pero con el tiempo esa idea ha ido cambiando.

Hoy en día prefiere vivir el presente, enfocarse en sus proyectos y disfrutar de sus tres gatos, que considera parte fundamental de su hogar.

Con esta actitud, la actriz envía un mensaje de libertad de decisión, recordando que cada persona tiene su propio ritmo para construir su vida.

