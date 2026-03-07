Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel rompió el silencio y se defendió de las críticas: "No voy a cambiar de opinión"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció tras una lluvia críticas por expresar sus ideologías y sus creencias cristianas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessica Cediel se defendió de las críticas
Jessica Cediel contestó a las críticas. (AFP: Frazer Harrison)

La presentadora Jessica Cediel se ha visto envuelta en toda una polémica en los últimos días por unos comentarios en redes sobre su ideología y creencias religiosas.

¿Cómo reaccionó Jessica Cediel a las críticas?

Jessica Cediel volvió a ser tema de conversación en redes luego de pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por sus ideologías y la manera abierta en la que habla de su fe vs. lo que publica.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora respondió a quienes han cuestionado sus creencias y dejó claro cómo enfrenta este tipo de comentarios.

La también modelo en su video empezó expresando su ironía al ver que sus comentarios habían generado tanto revuelo.

No alcanzaba a imaginar que la opinión de una simple mortal fuera tan importante para un país, para algunos que no viven su vida por estar pendiente de la mía.

¿Por qué Jessica Cediel decidió estar célibe?
Jessica Cediel respondió a críticas. (Foto de AFP)

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre sus creencias y sus comportamientos?

Jessica Cediel empezó defendiendo sus creencias cristianas asegurando que esto era algo que le criticaban y cuestionaban demasiado.

La modelo aseguró que por ser abiertamente cristiana le criticaban bastante su forma de vestirse, las fotos que publicaba y hasta lo que decía.

Tan cristiana y véanla como se viste, tan cristiana y muestra una foto de la c*la, súper cristiana, Dios mira los corazones, no las apariencias.

Jessica dejó claro que, su forma de vestirse o publicaciones en redes no definían para nada su fe y tampoco lo que tenía en su corazón.

Asimismo, dejó claro que las críticas que asocian su fe a su soltería o a sus proyectos personales no la afectaban y la tenía sin cuidado.

Se quieren meter en la parte personal que por eso estoy soltera, se ponen con la parte de los hijos, del trabajo que ya me pasó el cuarto de hora.

¿Qué reflexión les dejó Jessica Cediel a sus seguidores?

Jessica Cediel en su discurso también defendió sus ideologías políticas y aseguró que más allá de querer dividir al país ella solo buscaba era apoyar lo que para ella estaba bien.

La presentadora quiso concluir su discurso con una reflexión en donde dejó claro que no estaba mal en pensar o ser diferente y por eso invitaba a sus fanáticos a ser libres y no dejarse llevar por el "qué dirán".

Sé fiel a ti así incomodes.

Asimismo, aseguró que no va a cambiar sus pensamientos y tampoco su forma de actuar por complacer a unos cuantos.

No voy a cambiar de opinión, me pueden seguir llamando como quieran.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre la ética profesional?
Jessica Cediel sorprende al responder las críticas. / (Foto de AFP)
