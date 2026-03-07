Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Un hombre mayor se volvió viral en redes tras imitar a Karina García, y los usuarios no tardaron en bautizarlo como 'Karino García'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García
Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Las redes sociales siguen sorprendiendo con el contenido que se vuelve viral. Esta vez, un hombre mayor ha causado sensación en TikTok al imitar a Karina García con gran parecido, lo que llevó a muchos usuarios a bautizarlo como 'El Karino García'.

¿Quién es el hombre que se ha hecho viral en TikTok por imitar a Karina García?

El nombre de Diony Hernán ha ganado popularidad en TikTok gracias a su particular estilo de humor, con el que imita distintas voces y momentos del mundo del entretenimiento, logrando conectar con miles de usuarios en la plataforma.

Hombre tiktoker imita a la perfección a Karina García
Hombre se hace viral por recrear los audios de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, su fama creció aún más cuando comenzó a recrear el icónico audio de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, “te ves económica”.

Desde entonces, el creador de contenido empezó a replicar otros audios de Karina García, acompañándolos con gestos y expresiones que han hecho reír a muchos internautas, al punto de que la propia panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' reaccionó a sus imitaciones en redes.

¿Cómo reaccionó Karina García a las imitaciones que Diony Hernán hace de ella en TikTok?

La viralidad del hombre ha sido tan grande que algunos de sus videos ya han llegado a manos de la modelo paisa, quien, por medio de los comentarios con algunos emojis de risa, le dio su aprobación por imitarla también con un poco de humor.

Es por ello que, tras dicho aval, varios usuarios de esta red social decidieron apodar al hombre como 'Karino García oficial' con doble 'L' al final.

Karina García aprobó que hombre imitara sus audios con humor
Karina García dejó ver su aprobación reaccionando con emojis a los videos del hombre que replica sus audios en TikTok. (Foto: Canal RCN)

¿En qué proyecto se encuentra actualmente Karina García?

Tras su salida del reality de Canal RCN en 2025, Karina García logró una gran popularidad en redes sociales, donde consolidó una amplia comunidad de seguidores.

A través de distintos blogs y publicaciones, la creadora de contenido ha compartido detalles de su vida personal, lo que le ha permitido mantenerse cercana a su audiencia.

Gracias a esa fama y al crecimiento de su presencia digital, Karina pasó a formar parte del grupo de panelistas del programa '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?'. Allí, cada noche analiza junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra los acontecimientos que ocurren dentro del reality, comentando y dando su opinión sobre lo que sucede con los participantes.

