La revelación de una de las actrices más recordadas de la exitosa novela de Canal RCN, 'Yo soy Betty, la fea', sobre la pérdida de tres bebés ha conmovido a miles de personas.

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

¿Quién es la actriz de 'Yo soy Betty, la fea' que contó que perdió tres bebés antes del éxito de la novela?

Se trata de la emblemática actriz Luces Velásquez, recordada por su papel de 'Bertha', una de las integrantes del querido 'Cuartel de las feas' en la exitosa historia escrita por Fernando Gaitán.

Luces Velásquez dio vida a 'Bertha' en 'Yo soy Betty, la fea'. (Foto: Canal RCN)

La artista, hoy de 65 años, visitó el programa 'La Sala de Laura Acuña', donde habló abiertamente sobre su trayectoria personal y profesional. Durante la conversación, también reveló cómo la pérdida de tres de sus hijos cuando aún eran bebés marcó profundamente su vida.

Aunque la entrevista fue grabada hace cerca de un año, Luces ha recordado ese difícil episodio en distintas conversaciones con medios, manteniendo viva la reflexión sobre esa etapa tan dolorosa de su historia.

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

¿Cómo perdió a sus tres bebés la actriz Luces Velásquez?

Durante la conversación, la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, le contó a Laura Acuña que uno de sus mayores sueños siempre fue convertirse en madre.

Por eso, poco después de conocer a su esposo y casarse, la pareja recibió con ilusión la noticia de su primer embarazo. Sin embargo, al séptimo mes los médicos detectaron que la bebé tenía un tumor cardíaco.

A pesar de que su esposo era doctor, la situación se volvió muy compleja debido a que uno de los músculos del corazón estaba comprometido, lo que finalmente provocó el fallecimiento de la pequeña.

Luces Velásquez reveló que perdió a tres de sus hijos antes de 'Yo soy Betty, la fea'. (Foto: Canal RCN)

La actriz relató que aquel momento la sumió en un profundo dolor y una fuerte depresión.

Aun así, tiempo después volvió a quedar embarazada, pero mientras se encontraba en Río de Janeiro contrajo una virosis que derivó en una placentitis séptica, lo que nuevamente terminó en una dolorosa pérdida.

Más adelante llegó un tercer embarazo que renovó su esperanza, pero también terminó en tragedia, aunque la actriz no reveló detalles de lo ocurrido.

Tras estas duras experiencias, Luces buscó apoyo espiritual y decidió regresar a Colombia, donde comenzó a trabajar en 'Yo soy Betty, la fea' y volvió a quedar en embarazo.

Artículos relacionados Miss Universo Participante de Miss Universo revela que concursó embarazada y nadie lo notó: ¿De quién se trata?

¿Nació el cuarto hijo de la actriz Luces Velásquez?

Sí. Después de atravesar la dolorosa pérdida de tres embarazos, la actriz Luces Velásquez finalmente logró cumplir su anhelado sueño de ser madre.

Su cuarto hijo nació sano y se convirtió en una gran alegría para la artista, quien ha contado que su llegada representó un momento de esperanza tras años marcados por la tristeza.

La hija de la actriz se llama Oriana Lozada, y su nacimiento coincidió con la época en la que Luces trabajaba en la exitosa novela 'Yo soy Betty, la fea'.

De hecho, la bebé tuvo una breve aparición en la producción interpretando a la hija del personaje de Bertha, lo que hizo aún más especial ese momento para la actriz.