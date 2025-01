No es un secreto que Yo soy Betty, la fea, es de las novelas que más acaparan la atención. Escrita por el recordado Fernando Gaitán, la historia tiene fanáticos que siempre están al tanto de las curiosidades y vuelven a ver la producción del Canal RCN cuando la repiten.

El elenco de Yo soy Betty, la fea, es de los artistas más respetados en el país, entre ellos la actriz Natalia Ramírez, quien le dio vida a Marcela Valencia en la novela.

Recientemente, Natalia estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, y reveló que a ella no le gustaba el look que en un principio tenía su personaje.

De acuerdo con la destacada colombiana, su cabello al principio de la novela era de color rojizo y sentía que no compaginaba con la personalidad de Marcela Valencia; de hecho, aseguró que parecía "la tía de don Armando". Por lo tanto, se puso en la tarea de convencer a Fernando Gaitán para que le cambiaran la imagen y no fue algo fácil de lograr.

Tras intentos, la actriz logró convencer a Fernando Gaitán para que le cambiara el look, fue cuando Marcela apareció en Yo soy Betty, la fea, con el cabello a la altura de los hombros y de color negro.

"No, lo que me costó convencer a Gaitán... Me tocó convencer a mucha gente, la verdad, y claro nunca daban los tiempos, porque siempre estábamos en la continuidad y nunca atinábamos hasta que le digo 'ay, Gaitán, por favor lo pido, te lo suplico, mándame de viaje", contó Ramírez.