Hablar de una novela que haya marcado y siga teniendo relevancia en Colombia, implica mencionar a la creación de Fernando Gaitán, que lleva el nombre de Yo soy Betty, la fea.

Por años, Yo soy Betty, la fea, ha entretenido a los colombianos, sin dejar de decir que se trata de una de las novelas más influyentes en Latinoamérica, con adaptaciones de diferentes tipos y expansiones a otros continentes.

Puede pasar el tiempo, pero los fanáticos y televidentes de la novela, cuya protagonista es una secretaria poco agraciada, están pendientes de todo lo que ocurre en la trama, especialmente porque en el Canal RCN la están trasmitiendo y dentro de poco llega el final de la historia.

Precisamente, hace poco el reconocido actor Julio César Herrera, quien interpretó al mensajero Freddy Stewart Contreras en Yo soy Betty, la fea, estuvo como invitado en RCN Radio y allí habló sobre el día en el que el expresidente de Colombia Andrés Pastrana Arango llamó a la producción por cuenta de la novela.

Antes de referirse al expresidente, Julio César Herrera manifestó que varias de las situaciones que se presentan en la novela a veces siguen iguales, entre ellas el abus0 o la homof0bia. No obstante, en tiempos actuales el televidente se da cuenta, en comparación con hace años.

El destacado actor habló sobre el día en el que el expresidente Pastrana llamó para preguntar por qué Betty iba a recibir una comisión, ya que se trataba del personaje más honesto del país.

"Como en todo lado ofrecen comisión, pues eso no se veía mal; pero no, eso está mal... Entonces el personaje más honesto que tiene el país no podía dar ese ejemplo... Se llama desde Casa de Nariño para ver cómo podemos solucionar esto", recordó el artista.