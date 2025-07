El reto de campo de este viernes 11 de julio en MasterChef Celebrity Colombia 2025 estuvo marcado por un tenso momento entre Raúl Ocampo y Jorge Herrera, quienes protagonizaron una situación incómoda en medio de la presión del desafío.

Artículos relacionados Karina García Karina García le hizo fuerte reclamo a Altafulla en vivo y así reaccionó

¿Qué pasó entre Raúl Ocampo y Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Luego de que el jurado de MasterChef Celebrity Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso les mencionaran que había un cambio en las reglas del reto como parte de un castigo por la falta de concentración en los participantes, ambos equipos iniciaron con sus preparaciones.

Sin embargo, en medio de sus preparaciones el equipo azul vivió un incómodo momento causado por la tensión del momento. Pues al momento de entregar la entrada de su menú, Jorge Herrera quiso brindar su ayuda, pero esto ocasionó una inesperada reacción en Raúl Ocampo que lo dejó en shock.

Un error de comunicación generó un momento incómodo entre Raúl y Jorge en MasterChef. (Foto Canal RCN).

“Necesito una mano, porque se me está pegando todo”, expresó Raúl, a lo que Jorge le indicó que él lo podía ayudar. Sin embargo, Raúl le recordó que él no podía ayudarlos, porque no hacía parte de las personas a cargo de la entrada: “usted no puede ayudar, Jorge, porque usted no está en este parche. Usted es del postre, hermano, no puede, no sea terco”.

Artículos relacionados Karina García Manelyk González le pidió exorbitante préstamo de dinero a Karina García | VIDEO

Raúl mencionó que su preocupación estaba en que, si los chefs veían a alguien externo al equipo asignado a preparar la entrada, podían darles un delantal negro.

“Hay como unos rumores que dice que don Jorge es un poquito terco. Si llegamos a perder, porque usted está de imprudente, nos jode a todos”

Sin embargo, al finalizar la entrada que debían presentar al jurado, los participantes celebraron y Raúl Ocampo le envió un beso a don Jorge.

¿Cómo estaba distribuido el equipo azul al que pertenecían Raúl Ocampo y Jorge Herrera?

Vale la pena recordar que una vez el jurado de MasterChef Celebrity le informó a los dos equipos que en esta ocasión no recibirían tips ni visitas a sus estaciones como parte de un castigo por no escuchar, los participantes tuvieron que dividirse entre sus integrantes para llevar a cabo la entrada, el plato fuerte y el postre.

Confusión entre Raúl Ocampo y Jorge Herrera generó tensión en el set de MasterChef. (Foto Canal RCN).

De esta manera, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila y Pichingo se encargaron de la entrada. Alejandra Guzmán, Raúl Ocampo y Nicolás se encargaron del plato fuerte y finalmente Luis Fernando, Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Jorge Herrera se encargaron del postre.