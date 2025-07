La actriz mexicana Florinda Meza volvió a acaparar titulares luego del estreno de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, que revivió episodios de su vida personal y su relación con Roberto Gómez Bolaños. Pero lo que más ha dado de qué hablar en redes no es la producción, sino una inesperada comparación que la vincula con la cantante Ángela Aguilar.

¿Por qué están comparando a Florinda Meza y Ángela Aguilar?

La razón ha sorprendido a muchos, usuarios de redes sociales han relacionado a ambas figuras por sus relaciones sentimentales con hombres comprometidos. En el caso de Florinda, su romance con Chespirito comenzó cuando él aún estaba casado. Ángela, por su parte, enfrenta críticas por iniciar una relación con Christian Nodal poco después de su separación de Cazzu, madre de su hija.

Ángela y Nodal retomaron su romance poco después de que él terminara con Cazzu, madre de su hija

¿Qué respondió Florinda Meza ante esta comparación?

Florinda Meza respondió con una dosis de humor. En su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó: “¿Señora, usted es pariente de Ángela Aguilar?”, a lo que la actriz replicó con ironía: “¿Y usted es pariente de los Chifladitos?”. La respuesta generó aplausos y críticas por igual.

¿Qué impacto ha tenido la serie de Chespirito en la vida de Florinda Meza?

Florinda ha expresado que varios momentos fueron dramatizados y no se ajustan a la realidad. Además, ha tenido que restringir los comentarios en sus redes por el aumento de ataques y mensajes ofensivos. Aunque muchos la recuerdan por su personaje de Doña Florinda, hoy también es blanco de juicios por su historia de amor con el ícono de la comedia latinoamericana.

Florinda Meza y Chespirito iniciaron su relación cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández

¿Florinda Meza se quedó con la herencia de Chespirito? Esto respondió

En respuesta a un comentario ofensivo, Florinda Meza aseguró que nunca pidió nada a Roberto Gómez Bolaños. Contó que trabajó desde joven, invirtió en proyectos teatrales y hoy vive de sus ahorros. “Si hubiera querido un rico que me mantuviera, hubiera elegido a otro. Roberto fue el amor de mi vida”, escribió contundente.

¿Cómo ha enfrentado las críticas Florinda Meza?

A sus 76 años, Florinda demuestra que no ha perdido el carácter. Con respuestas firmes, humor ácido y sin esquivar las polémicas, se ha defendido de comparaciones que, según ella, no tienen ni lógica ni fundamento. Mientras la conversación sigue encendida en redes sociales, ella deja claro que no necesita justificar su historia: prefiere enfrentar las críticas con inteligencia y una buena dosis de sarcasmo.