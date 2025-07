Una de las relaciones que nació dentro de La casa de los famosos Colombia 2025 fue la de Karina García y Altafulla, quienes tras el reality no paran de dar de qué hablar en redes sociales.

Karina García y Altafulla estuvieron recientemente en entrevista en Buen día, Colombia en donde hablaron de cómo avanza su relación tras el reality, el apoyo de la familia de cada uno y sus planes como pareja.

En medio de la entrevista, la pareja dejó ver que su relación va "viento en popa" y que tienen varios planes juntos, sin embargo, tras la entrevista en medio de una transmisión en vivo la pareja tuvo una corta discusión por un reclamo de Karina.

Karina García reveló en medio de un en vivo que hacía con Altafulla que el cantante hasta el momento no le ha pedido de manera formal que sea su pareja, algo que a ella al principio le afectaba, pero que siente que ahora ya no vale la pena.

Yo ya no quiero que me pidas el cuadre, eso ya no me interesa.