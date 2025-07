Jorge Rausch sufrió un descuido mientras cocinaba para alguien especial y terminó cortándose un dedo. El chef sorprendió no solo por el accidente, sino también por la compañía que lo llevó a desconcentrarse, ya que se trataría de su pareja sentimental.

Mientras explicaba las reglas del reto y daba algunos consejos para que los participantes llevaran a cabo con éxito sus preparaciones, su dedo vendado generó curiosidad entre los presentes y le pidieron una explicación.

Incluso Claudia Bahamón bromeó al mencionar que los diez años de MasterChef Celebrity estaba siendo marcado por accidentes, en esta ocasión absurdos, como el dedo cortado de Jorge Rausch.

Según comentó Rausch, durante la preparación de una pasta carbonara se distrajo con otra persona y en el descuido terminó cortando uno de sus dedos, algo que en diez años no había vuelto a suceder.

Rausch comentó que se encontraba cocinando una pasta carbonara para una persona especial, una preparación que tomó por sorpresa a todos, no solo porque este platillo no es tan complicado, sino también por la compañía que tenía en ese preciso momento.

“Es la primera vez en diez años que me corto. Estaba cocinando una pasta carbonara y estaba cortando el guanciale (mejilla del cerdo) por la mitad y me distraje hablando con una peliroja tatuada y me rebané”, comentó sonrojado.