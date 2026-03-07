Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La participante de Miss Universo sorprendió al revelar que estuvo embarazada durante el certamen sin que jueces ni público lo notaran.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Una participante de Miss Universo 2025 reveló recientemente que concursó embarazada sin que nadie lo notara. (Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP)

A tres meses de haberse celebrado Miss Universo 2025, una de las participantes del certamen ha causado sorpresa en redes al revelar que concursó estando embarazada sin que nadie lo notara.

¿Quién es la participante de Miss Universo que dijo que concursó embarazada sin que nadie lo notara?

Se trata de la también actriz Jaime VandenBerg, quien sorprendió a sus seguidores al revelar desde su cuenta de Instagram, donde suma más de 56 mil seguidores, que participó en el certamen representando a Canadá cuando tenía cuatro meses de embarazo.

Jaime Vandenberg, Miss Universe Canadá en su desfile de traje de playa en Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP)

La revelación la hizo a través de un particular video en el que primero muestra un clip de su desfile en traje de playa durante el concurso, donde luce un abdomen plano y una figura estilizada, para luego mostrar otra escena en la que aparece sacando un coche de bebé de su vehículo mientras presume su pancita, confirmando así que ya estaba en etapa de gestación cuando compitió.

Lo que el mundo no sabía: Tenía 16 semanas (4 meses) de embarazo cuando competí en traje de playa y quedé entre las 30 mejores. Llevando la vida mientras vivía un sueño que alguna vez creí imposible", escribió.

¿Por qué Miss Canadá, Jaime VandenBerg reveló hasta ahora que concursó embarazada?

Aunque la joven no reveló las razones por las que decidió mantener en secreto su embarazo, aseguró sentirse liberada al compartir la noticia.

Además, destacó que, con las nuevas reglas del certamen, espera que otras mujeres en estado de gestación también puedan participar en este tipo de concursos.

Con la evolución de las reglas de Miss Universo, espero que este puesto demuestre que la maternidad no es el fin de la ambición y que el embarazo no es una limitación. Con una comunidad fuerte que te apoya, puedes soñar a la vez", apuntó.

Finalmente, concluyó su mensaje indicando que se sentía orgullosa de ser la primera madre en reinar como Miss Universe Canadá.

Miss Canadá 2025, Jaime Vandenberg expresó sentirse orgullosa de haber concursado embarazada sin que nadie lo notara. (Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al saber que Miss Canadá concursó embarazada?

Varios seguidores del certamen internacional reaccionaron con entusiasmo ante la revelación de la modelo canadiense, destacando su valentía sin cuestionar que hubiera mantenido en reserva su embarazo.

Incluso muchos la felicitaron, señalando que durante su desfile, pese a tener cuatro meses de gestación, su estado no se notaba en absoluto.

Aunque Jaime decidió desactivar los comentarios de la publicación, el video recibió numerosas reacciones en forma de "me gusta". Entre ellas se destacó el apoyo de varias celebridades y de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien también reaccionó al contenido.

