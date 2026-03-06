Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera vivió momento de terror con su embarazo y tuvo que ser atendida de urgencia

Isabella Ladera fue atendida a la media noche por profesionales de la salud tras vivir un susto con su segundo embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera reveló el angustiante momento que vivió en su embarazo
Isabella Ladera reveló el angustiante momento que vivió en su embarazo. (Foto AFP. Giorgio Viera)

La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera vivió un susto durante la noche con su embarazo y tuvo que ser atendida de inmediato por profesionales de la salud. La influenciadora explicó que a raíz de esto también pudo descubrir por qué su espalda está doliendo tanto.

¿Cuál fue el susto que tuvo Isabella Ladera con su embarazo?

Durante un reciente live en TikTok Isabella Ladera le comentó a sus seguidores que durante la noche había pasado uno de los sustos más grandes en su segundo embarazo, pues tras una jornada en la que su espalda no dejó de dolerle decidió descansar, pero al estar en su cama se percató de que no estaba sintiendo los movimientos de su bebé.

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé
Por qué Isabella Ladera padece fuertes molestias en espalda y cadera en su embarazo. (Fotos: AFP y Freepik)

Ladera mencionó que de inmediato se comunicó con su doctor para ser atendida de inmediato, pese a que era la media noche, encontrándose con un panorama alentador. Pues aunque no había sentido a su bebé este se encontraba en perfectas condiciones.

“Tenía un malestar, completamente agorada. Me acosté y me di cuenta de que no estaba sintiendo a bebé y me dio la paranoia, me puse muy nerviosa y llamé a la media noche para que me vinieran a revisar, me aseguraran que el corazón seguía latiendo y que todo estuviera en perfecto en orden, y efectivamente todo está perfecto, gracias a Dios”.

¿Por qué Isabella Ladera sufre dolores de espalda durante su segundo embarazo?

Así mismo, Ladera explicó a sus seguidores la causa oficial de sus dolores crónicos en la espalda, mismos que no han parado desde hace semanas y continúan causándole conflicto en su día a día.

Pues el doctor le explicó que el bebé estaba en una posición en la que al lanzar sus pataditas estas eran dirigidas hacia su espalda y no hacia la parte de su abdomen que es en donde usualmente se suelen ver y sentir los movimientos de un bebé.

Me explicaron el por qué no estoy sintiendo a bebé y es que básicamente está en una posición en donde de que cuando patea, me patea como en la espalda y antes de ello está la placenta entonces ese es el motivo por el que tengo dolor de espalda.

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé
Por qué Isabella Ladera padece fuertes molestias en espalda y cadera en su embarazo. (Foto: Freepik)
