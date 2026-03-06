En los últimos días, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse en ser un grande exponente del género urbano, sino que también, por su reciente matrimonio con Jenny López.

Por esta razón, Jhonny no solo ha acaparado la atención mediática por todos los detalles de su reciente matrimonio, sino que también, por realizar emotivo proyecto junto a influenciador anónimo, Camilo Cifuentes.

De este modo, miles de internautas no solo se han preguntado acerca del reciente proyecto que Jhonny y Camilo realizaron, sino que también, se preguntan acerca de si el influenciador reveló su rostro.

¿Cuál fue le reciente proyecto que Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes realizaron?

Es clave mencionar que Jhonny Rivera no solo se ha destacado por ser un distinguido cantante, sino que también, es creador de contenido, pues, mantiene informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

A este proyecto se unió Jhonny Rivera con Camilo Cifuentes. | Foto: Canal RCN

De este modo, Jhonny compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones, un especial video en el que se refleja que realizó una importante labor social al entregarle una casa en óptimas condiciones a una mujer mayor.

Con base en esto, Jhonny Rivera no solo generó emotivos comentarios por parte de sus seguidores, sino que también, por unirse en este importante proyecto con Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo, pues, expresó las siguientes palabras:

Mi gente, con mucho cariño logramos entregar la nueva casa de Chavita, Mireya y Olier en el barrio Nacederos, en Pereira. Ver la alegría de ellos al recibir un hogar digno no tiene precio. Qué bonito cuando la vida nos da la oportunidad de unirnos y hacer algo bueno por los demás. Gracias a mi equipo de trabajo y a Camilo Cifuentes por sumarse a esta linda causa y a cada empresa y amigo que aportó su granito de arena para hacer realidad el sueño de estas familias”, agregó Jhonny Rivera.

¿Quién es y a qué se dedica Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo?

El nombre de Camilo Cifuentes se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales por realizar una importante labor social con personas que son de escasos recursos.

¿A qué se dedica Camilo Cifuentes? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, el influenciador cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y, por el momento, no ha mostrado su rostro, el cual genera una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.