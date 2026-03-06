Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera e influencer anónimo, Camilo Cifuentes, realizaron importante proyecto: ¿cuál?

Camilo Cifuentes, el creador de contenido anónimo tuvo especial gesto con Jhonny Rivera e internautas opinan si reveló su rostro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhonny Rivera e influencer anónimo, Camilo Cifuentes, realizaron importante proyecto: ¿cuál?
¿Cuál fue el proyecto de Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes? | Foto: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse en ser un grande exponente del género urbano, sino que también, por su reciente matrimonio con Jenny López.

Por esta razón, Jhonny no solo ha acaparado la atención mediática por todos los detalles de su reciente matrimonio, sino que también, por realizar emotivo proyecto junto a influenciador anónimo, Camilo Cifuentes.

De este modo, miles de internautas no solo se han preguntado acerca del reciente proyecto que Jhonny y Camilo realizaron, sino que también, se preguntan acerca de si el influenciador reveló su rostro.

Artículos relacionados

¿Cuál fue le reciente proyecto que Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes realizaron?

Es clave mencionar que Jhonny Rivera no solo se ha destacado por ser un distinguido cantante, sino que también, es creador de contenido, pues, mantiene informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Jhonny Rivera e influencer anónimo, Camilo Cifuentes, realizaron importante proyecto: ¿cuál?
A este proyecto se unió Jhonny Rivera con Camilo Cifuentes. | Foto: Canal RCN

De este modo, Jhonny compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones, un especial video en el que se refleja que realizó una importante labor social al entregarle una casa en óptimas condiciones a una mujer mayor.

Artículos relacionados

Con base en esto, Jhonny Rivera no solo generó emotivos comentarios por parte de sus seguidores, sino que también, por unirse en este importante proyecto con Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo, pues, expresó las siguientes palabras:

Mi gente, con mucho cariño logramos entregar la nueva casa de Chavita, Mireya y Olier en el barrio Nacederos, en Pereira. Ver la alegría de ellos al recibir un hogar digno no tiene precio. Qué bonito cuando la vida nos da la oportunidad de unirnos y hacer algo bueno por los demás. Gracias a mi equipo de trabajo y a Camilo Cifuentes por sumarse a esta linda causa y a cada empresa y amigo que aportó su granito de arena para hacer realidad el sueño de estas familias”, agregó Jhonny Rivera.

Artículos relacionados

¿Quién es y a qué se dedica Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo?

El nombre de Camilo Cifuentes se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales por realizar una importante labor social con personas que son de escasos recursos.

Jhonny Rivera e influencer anónimo, Camilo Cifuentes, realizaron importante proyecto: ¿cuál?
¿A qué se dedica Camilo Cifuentes? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, el influenciador cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y, por el momento, no ha mostrado su rostro, el cual genera una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Él es Camilo Henao, el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana Talento nacional

Él es Camilo Henao, el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana

Camilo Henao divide opiniones por ser un reconocido influenciador colombiano y ser el esposo de Michelle Orozco.

Westcol confronta a Kris R tras acusaciones de infidelidad: "a mi no me van a seguir difamando" Aída Victoria Merlano

Westcol confronta a Kris R tras acusaciones de infidelidad: "A mi no me van a seguir difamando"

Westcol reaccionó a una canción de Kris R que menciona su supuesta infidelidad a Aida Victoria y aseguró que no permitirá más difamaciones.

La Segura llama la atención al compartir fotografía de su infancia La Segura

La Segura llama la atención al compartir fotografía de su infancia, ¿se parece a su hijo?

La Segura generó comentarios al compartir una foto de su infancia y comparar su apariencia con la de Lucca, su hijo.

Lo más superlike

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tendrán un romance en La casa de los famosos? La casa de los famosos

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tendrán un romance en La casa de los famosos? Esto fue lo que dijeron

Alexa Torrex y Tebi Bernal sorprendieron al revelar detalles sobre el romance que crece en La casa de los famosos Colombia.

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón? Talento nacional

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón?

Famoso por “No lo sé Rick, parece falso” sufrió grave accidente en motocicleta y ahora pide ayuda económica Viral

Famoso por “No lo sé Rick, parece falso” sufrió grave accidente en motocicleta y ahora pide ayuda económica

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?