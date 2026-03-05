Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lady Noriega compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Tras su reciente eliminación, Lady Noriega fue sincera al compartir sus últimas palabras en La casa de los famosos Col, dividiendo opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Lady Noriega en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En la gala de pasado 4 de marzo dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, miles de internautas generaron una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de conocerse el nombre de la nueva eliminada, quien fue la actriz colombiana: Lady Noriega.

Recordemos que los famosos que estaban dentro de la placa de nominados fueron: Alexa Torrex, Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Lady Noriega.

Aunque Lady Noriega dividió una gran variedad de opiniones por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir sus últimas palabras en la reciente gala, la cual tomó por sorpresa a algunos famosos.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijo Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia?

Uno de los momentos que más ha divido opiniones por parte de los internautas se trata cuando el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, comparte sus últimas palabras durante el día siguiente.

Esto dijo por última vez Lady Noriega. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Lady Noriega aprovechó la oportunidad para compartir sin ningún tipo de filtro todo lo que ha analizado con detalle desde su eliminación, pues expresó las siguientes palabras:

“Chicos tengo cortos segundos, los quiero aprovechar, ellos saben a quienes amo. Hay personas a las que no pude expresarles mis sentimientos. Tres personas: Alejo, tú fuiste un señor conmigo, Manu, eres una mujer hermosa, quise hablar contigo, nunca pude, pero eres muy educada y en los posicionamientos fuiste una dama. Alexa, le doy gracias a Dios que existas en este reality o con quién me hubiera enfrentado. Me encanta tú propuesta y que seas ácida, pero somos personas sinceras. Beba, Mari y Valentino, Juanse y Juancho, gracias”, agregó Lady Noriega.

Desde luego, las recientes palabras de Lady Noriega tomaron por sorpresa a los famosos, quienes compartieron con ella y otros con lo que no compartió tantos momentos, pues la actriz no compaginó con Alexa Torrex.

¿Quién fue la nominada que dejó Lady Noriega tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Tras la reciente eliminación de Lady Noriega, la famosa tuvo la oportunidad de elegir a una celebridad como nominado, quien directo entró a la placa.

¿Qué le dijo Lady Noriega a Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

De este modo, Lady tomó la decisión en nominar a Alexa Torrex, con quien presentó algunas diferencias, en especial, por un intercambio de opiniones que presentaron, pero en sus recientes palabras compartidas durante la gala, resaltó su gran personalidad.

