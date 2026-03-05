Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras las estrategias de juego que han llevado a cabo cada una de las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática ha sido Juanse Laverde, quien ha dividido una ola de comentarios tras quebrarse en llanto a causa de comentarios que le hizo Alejandro Estrada.

Con base en esto, Juanse aprovechó la oportunidad para desahogarse con Valentino, Beba y Mariana Zapata tras el inesperado comentario que le hizo Alejandro Estrada a causa de su orientación.

¿Cuál fue la razón por la que Juanse Laverde se quebró en llanto tras comentario de Alejandro Estrada?

Cabe destacar que Juanse Laverde se ha destacado por ser uno de los participantes en compartir sin ningún tipo de filtro lo que opina acerca de las respectivas conductas que han tenido algunos de sus compañeros.

¿Cuál fue el comentario que Alejandro Estrada le hizo a Juanse Laverde? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, el cantante y creador de contenido digital se vio sumamente afectado tras un inesperado comentario que le hizo Alejandro Estrada, quien le dijo que hacía parte del “team arcoíris”.

¿Cómo se desahogó Juanse Laverde con Valentino, Beba y Mariana tras el inesperado comentario que le hizo Alejandro Estrada?

En un reciente video compartido mediane la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, Juanse Laverde se desahogó tras el rechazo que siente por el inesperado comentario que le hizo Alejandro Estrada:

¿Por qué razón lloró Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

“No me parece como me están tratando. A mí me dijeron que su team era arcoíris y Alejo me metió en ese grupo. Uy no, ¿por qué se meten con eso? Eso no se hace. Estaba él, Alexa y todos. Ahora me entero que es un chiste de doble sentido porque entendí que ese team soy yo”, agregó Juanse.

Desde luego, las recientes palabras de Alejandro han dejado una gran variedad de opiniones por parte de Mariana, Valentina y Beba, quienes han construido un especial vínculo con Juanse Laverdem en los últimos días, ¿qué pasará en los próximos días?