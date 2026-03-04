Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este es el sorprendente porcentaje con el que Lady Noriega quedó eliminada de La casa de los famosos

Lady Noriega es la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia causando opiniones tras el nominado que dejó.

María Camila Arteaga
Este es el sorprendente porcentaje con el que Lady Noriega quedó eliminada de La casa de los famosos
Lady Noriega es la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia: ¿a quién nominó? | Foto: Canal RCN

En la gala de este 4 de marzo varias celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales acerca de saber quién se convirtió en el nuevo eliminado.

Por esta razón, Lady Noriega se convirtió en la nueva eliminada dentro de la competencia tras la decisión que tomó el público al obtener el menor número de votos.

¿Cómo se convirtió la actriz en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la presente semana, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las redes sociales acerca de la doble eliminación que habrá en la casa más famosa del país. Una fue este 4 de marzo y la otra en la gala del próximo domingo.

Este es el sorprendente porcentaje con el que Lady Noriega quedó eliminada de La casa de los famosos
¿Cuál fue la razón por la que Lady Noriega fue eliminada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

La razón principal por la que Lady Noriega se convirtió en la nueva celebridad en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia se trató por la decisión que tomó el público tras el menor puntaje que recibió en las votaciones.

Las celebridades que estaban dentro de la placa de nominados fueron: Alexa Torrex, Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Lady Noriega.

La primera participante en salvarse fue Alexa Torrex con un porcentaje de 37.09% de los votos, seguido de esto, Juanda Caribe se salvó con un total de 25.55%, luego Alejandro Estrada con un 14.32%, posteriormente Yuli Ruíz con 11.63%, seguido, Valentino Lázaro con 5.14% y Campanita con 4.82%.

Luego de esto, se confirmó que Lady Noriega se convirtió en la nueva participante en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 tras la decisión que tomó el público al obtener un puntaje de 1.71%

¿A qué participante dejó eliminado Lady Noriega tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, la reciente eliminación de Lady Noriega dejó una gran variedad de comentarios por parte de los participantes que habitan La casa de los famosos Colombia, quien, a pesar de no durar varios días, generó una división de opiniones dentro tras su eliminación.

Este es el sorprendente porcentaje con el que Lady Noriega quedó eliminada de La casa de los famosos
¿A qué famoso dejó nominado Lady Noriega? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Lady Noriega tuvo la oportunidad de elegir a una celebridad como nominada y eligió a Alexa Torrex con quien presentó algunas diferencias en la competencia.

