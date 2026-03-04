Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez sorprendió al posicionarse a Campanita en La casa de los famosos: "decepcionante"

Manuela Gómez llamó la atención al revelar que se había sentido traicionada por Campanita en La casa de los famosos.

Manuela Gómez sorprendió al posicionarse a Campanita en La casa de los famosos
Manuela Gómez enfrentó a Campanita en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Manuela Gómez llamó la atención al posicionarse frente a Campanita en La casa de los famosos Colombia. La actriz aprovechó el momento para explicar por qué se sintió decepcionada, generando comentarios entre los demás participantes.

¿Por qué Manuela Gómez se le posicionó a Campanita?

Durante el posicionamiento, Manuela Gómez expresó que su decisión no era por el juego, sino por motivos personales relacionados con la relación que había tenido con Campanita.

Según la participante, hubo situaciones que la hicieron sentir traicionada, especialmente por comentarios y actitudes que consideró contradictorias con la amistad que creía tener.

Manuela expresó su decepción al ver que Campanita ahora se encontraba nuevamente dentro de un círculo de amistades que en el pasado la habían rechazado y criticado, mientras ella le había abierto su corazón.

"Me heriste. No te habla Manuela la jugadora. Te habla Manuela, la que era tu amiga", confesó.

¿Por qué Manuela Gómez se le posicionó a Campanita?
Manuela Gómez se posicionó ante Campanita / (Foto del Canal RCN)

Manuela resaltó haber abierto su corazón y brindado consejos sinceros, pero percibió que Campanita no correspondió de la misma manera, lo que la llevó a solicitar que saliera del programa.

¿Cómo le respondió Campanita a Manuela Gómez?

Campanita, por su parte, ofreció disculpas y aclaró que no sentía haber traicionado a Manuela. Señaló que sus acciones estuvieron ligadas al juego y que no había hablado mal de ella ni filtrado información personal.

"En lo personal, a ti no te he fallado, no he hablado mal de ti, no he estado con otras personas para rajar de ti", afirmó.

¿Cómo le respondió Campanita a Manuela Gómez?
Campanita habló de su amistad con Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN)

El participante enfatizó que actuó de acuerdo con su criterio en nominaciones y pruebas, pero aseguró que, en lo personal, siempre había dado su cien por ciento con los suyos.

Los seguidores del programa comentaron que la conversación reflejó la tensión que surgió tras los cambios de esta relación.

¿Quién fue eliminado de La casa de los famosos?

El 4 de marzo, Lady Noriega se convirtió en la nueva eliminada del reality. La decisión fue tomada por el público, quien le otorgó el menor porcentaje de votos frente a otros nominados como: Alexa Torrex, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Yuli Ruíz, Valentino Lázaro y Campanita.


La eliminación generó discusión entre los internautas, quienes destacaron la corta estadía que la actriz tuvo en la casa más famosa del país.

Aun así, los participantes han compartido sus expectativas sobre la segunda eliminación de la semana, que se realizará el domingo 15 de abril. Todos los detalles en lacasadelosfamososcolombia.com

