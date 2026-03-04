Desde que comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las estrategias y comportamientos que han tenido las celebridades dentro de la competencia.

Por esta razón, durante la gala del 4 de marzo, la reciente eliminación de Lady Noriega generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, en especial, por algunos comentarios que tuvo dentro de la competencia.

Así que la reciente eliminación de Lady generó una gran variedad de comentarios por parte de los internautas quienes no dudaron en expresar su punto de vista.

Artículos relacionados La casa de los famosos Este es el sorprendente porcentaje con el que Lady Noriega quedó eliminada de La casa de los famosos

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la reciente eliminación de Lady Noriega de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de los momentos que más reacciones ha dejado por parte de los televidentes dentro de La casa de los famosos Colombia 3, se trata cuando llega la gala de eliminación.

¿Qué porcentaje obtuvo Ladye Noriega al ser eliminada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así que, en la reciente gala de eliminación, miles de internautas generaron una gran variedad de reacciones tras confirmarse la eliminación de Lady Noriega de La casa de los famosos Colombia, pues muchos reaccionaron de la siguiente manera:

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

“Gracias Lady por tu participación dentro de La casa de los famosos Colombia”, “Lady aunque fue corto el tiempo dentro de la competencia, demostraste tu gran carácter”, “Lady, fuiste una gran participante. Lástima que estuviste poco tiempo en la competencia”, “Te seguiremos apoyando, incluso fuera del reality”, agregaron los internautas.

¿Cómo fue el paso de Lady Noriega dentro de La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, el paso de Lady Noriega dentro de La casa de los famosos Colombia tomó por sorpresa a varias celebridades, en especial, por su inesperado ingreso junto a Juancho Arango hace unos días.

Así fue el paso de Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Aunque su permanencia duró poco dentro de La casa de los famosos Colombia, varios internautas resaltaron su gran habilidad en el campo artístico y, de igual modo, al cautivar con su arrolladora personalidad.